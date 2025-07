Una nuova auto per Zeudi Di Palma, le fan pensano a una raccolta fondi per un veicolo da oltre 31mila euro

Il tifo nei confronti di Zeudi Di Palma, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, raggiunge vette inesplorate che rischiano di creare un pericoloso precedente. L’ultimo regalo pensato per lei – e per il quale decine di fan hanno già cominciato a organizzarsi – è un’auto di lusso dal valore superiore ai 31mila euro. Un’iniziativa che comincia a far storcere il naso anche a qualche sostenitore dell’ex Miss Italia.

Il tifo nei confronti di Zeudi Di Palma, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, sta raggiungendo vette inesplorate che rischiano di creare un pericoloso precedente. L’ultimo regalo pensato per lei – e per il quale decine di fan hanno già cominciato a organizzarsi – è un’auto di lusso dal valore di oltre 31mila euro. Una proposta che inizia a far storcere il naso perfino ad alcuni tra i suoi più fedeli sostenitori, preoccupati per la piega che la situazione sta prendendo.

Ma chi ha avanzato per primo l’idea non sembra intenzionato a fare marcia indietro. Anzi: c’è chi invita a lanciare la raccolta fondi il prima possibile, in modo che il “dono” possa arrivare a destinazione entro novembre. C’è perfino una specifica sul colore: l’auto dovrà essere nera, perché – spiegano – “le abbiamo chiesto qual è il suo colore preferito per un’auto e ha detto che le piacciono nere”.

La richiesta insistente di aprire un GoFundMe

Da chi parte un’iniziativa del genere? Chi si cela dietro i profili che, su X, stanno incitando a donare affinché a Zeudi – già destinataria di una controversa raccolta fondi da 50mila euro, pensata come “risarcimento” per la mancata vittoria al GF – venga regalata un’auto di lusso? Qualcuno ha perfino individuato il modello: una Audi A3 Sportback a 6 marce, dal valore di 31.540 euro.

“Forza, andiamo avanti. Aprite questo GoFundMe!”, scrivono le sostenitrici più accanite. Ma tra i follower della modella c’è anche chi comincia a vedere i lati più problematici di questo tipo di iniziative, ritenute da molti tossiche e potenzialmente dannose per l’immagine pubblica dell’ex Miss Italia. Il rischio, secondo alcuni, è quello di attribuirle un’immagine di dipendenza dai fan, capace di compromettere la sua credibilità sia a livello personale che professionale.

Fan preoccupati: “Si sta esagerando”

Diversi sono i tweet che arrivano dall’Italia ma anche dall’America Latina – dove Zeudi è molto amata – che invitano alla cautela. Non solo per gli aspetti burocratici inevitabilmente connessi a un dono simile, ma anche per lo sforzo economico richiesto a chi la sostiene, spesso giovanissimi. Un impegno che rischia di normalizzare l’idea che regalare beni di lusso ai personaggi famosi sia giusto o addirittura necessario, alimentando dinamiche malsane e aspettative fuori controllo.

Al momento, Zeudi Di Palma non ha commentato l’iniziativa. Interverrà, almeno in questa occasione, per bloccare l’apertura della raccolta fondi? Oppure, come già accaduto nel caso del GoFundMe da oltre 50mila euro e delle “regole per i regali” condivise mesi fa, sceglierà di restare in silenzio?