I fan di Zeudi Di Palma dopo il GF continuano la raccolta fondi per regali costosi: cosa le vogliono comprare e perchè

A cura di Elisabetta Murina

Continuano le raccolte fondi a favore di Zeudi Di Palma. Dopo la finale del Grande Fratello, alcuni fan della concorrente ne avevano aperta una sui social con lo scopo di raccogliere 50mila euro, la somma che avrebbe vinto grazie al programma. Raggiunto l'obbiettivo, a distanza di una settimana le ‘Zeudiners' (così si fanno chiamare su X le fan dell'ex Miss Italia) hanno avviato un altro progetto per farle un regalo. Ecco di cosa si tratta e quale è il significato.

La nuova raccolta fondi delle ‘Zeudiners': cosa vogliono comprarle e perché

A una settimana di distanza dalla prima, le fan di Zeudi Di Palma hanno aperto su X un'altra raccolta fondi a suo favore. A lanciare l'iniziativa una ragazza di nome Marisa Barillà che, sul suo profilo, ha spiegato di aver avuto "indicazioni certe" da persone vicine all'ex Miss Italia. Cliccando il link lasciato a disposizione, si accede a una pagina della piattaforma Go Fund Me e si ha la possibilità di donare qualsiasi somma, da 10 auro fino ad oltre 600, per regalarle una macchinetta per fare i tatuaggi. "Con questa raccolta potremo avverare un sogno di Zeudi", si legge.

Questa volta non sembra esserci un tetto massimo fissato per la raccolta, che finora è arrivata a oltre 1500 euro ed è destinata a crescere. Il motivo della scelta dell'oggetto, una macchina per fare tatuaggi, è legato a una motivazione ben precisa: "Come tutt* sapete la sua più grande passione è tatuare e vorrebbe farne una professione. Ho avuto indicazioni su modello e tipologia di macchinetta che vorrebbe". Poi l'appello: "Mi date una mano a comprarla?". Il sito è in spagnolo e questo farebbe pensare, come in passato, a un supporto principalmente dalla Spagna e da altri paesi fuori dall'Italia.

La prima raccolta per risarcirla del montepremi, il commento di Signorini

Subito dopo la finale del Grande Fratello, in onda lo scorso 31 marzo, diverse fan di Zeudi Di Palma hanno commentato il risultato della classifica, sostenendo che avrebbe meritato la vittoria. Convinta che fosse la ‘vera vincitrice', le ‘Zeudiners' hanno lanciato sui social una raccolta fondi con l'obbiettivo di raccogliere la somma di 50mila euro, corrispondente al montepremi che la concorrente avrebbe potuto vincere grazie al programma. In realtà, il totale è di 100mila euro, ma la metà viene devoluta in beneficenza. Venuta a conoscenza dell'iniziata, ospite di Boom, Alfonso Signorini aveva commentato: "Ma stiamo scherzando? Ma è vera sta roba?" Ha già vinto il suo piccolo bottino come concorrente perché viene pagata".