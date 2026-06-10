All’Isola dei Famosi Zeudi Di Palma avrebbe ricevuto bigliettini dai fan delle Filippine

All’Isola dei Famosi Zeudi Di Palma avrebbe ricevuto bigliettini da alcuni fan nelle Filippine, in violazione del regolamento. Secondo Deianira Marzano, la produzione avrebbe deciso di non intervenire.

Il fandom di Zeudi Di Palma non conosce confini geografici, nemmeno quelli dell'Isola dei Famosi. Secondo quanto riferito dall'esperta di gossip Deianira Marzano, a sua volta ex naufraga, l'ex Miss Italia sarebbe stata raggiunta nelle Filippine da alcuni fan locali che le avrebbero recapitato dei bigliettini. Un contatto con l'esterno che il regolamento del reality vieta espressamente, ma che questa volta non avrebbe prodotto alcuna conseguenza.

Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Deanira Marzano fa sapere: "Attenzione però a un episodio che starebbe facendo discutere. Una concorrente, Zeudi Di Palma, avrebbe ricevuto dei bigliettini provenienti dall'esterno da parte di alcuni fan locali. Un comportamento che andrebbe contro il regolamento, dato che i concorrenti non dovrebbero avere contatti con nessuno al di fuori della produzione".

Uno strappo al regolamento

La stessa Marzano ha però precisato che la questione si sarebbe chiusa senza provvedimenti: "Tuttavia, poiché non era dipeso da lei, secondo quanto mi viene riferito, la produzione avrebbe lasciato correre la situazione". L'eccezionalità del caso starebbe proprio qui: non sarebbe stata la naufraga a cercare il contatto, ma i fan ad arrivare fino a lei. Una circostanza che avrebbe spinto la produzione a non sanzionare un'infrazione di fatto subita, più che commessa.

Che i sostenitori di Zeudi Di Palma siano disposti a tutto non è una novità. I cosiddetti Zeudiners rappresentano uno dei fenomeni più studiati – e discussi – del panorama social italiano degli ultimi anni. Fanpage.it se ne è occupata a più riprese, ricostruendo l'identikit dei grandi finanziatori del suo canale Twitch: mecenati internazionali che hanno donato decine di migliaia di abbonamenti, regali di lusso come orecchini Cartier da 8mila euro e somme dirette anche da 3mila euro in una singola diretta. Alcune fan, come l'irlandese arrivata fino a Napoli per incontrarla, hanno già dimostrato in passato di non fermarsi davanti a un biglietto aereo.

Il caso è stato approfondito anche a Non è la TV, il format del giovedì sera di Fanpage.it, dove Stefania Rocco ha raccontato in più puntate le dinamiche di una community capace di coordinarsi su scala globale: call to action sui social, traduzioni in tempo reale delle dirette, raccolte fondi da centinaia di migliaia di euro. Visto il precedente, che qualche sostenitore si sia presentato fisicamente nelle Filippine per lasciarle un messaggio appare quasi una conseguenza naturale.

Cosa rischiava la naufraga

Il regolamento dell'Isola dei Famosi è storicamente rigido sul punto: i concorrenti devono restare isolati, senza alcun contatto con il mondo esterno, pena provvedimenti disciplinari che in passato sono arrivati fino all'eliminazione. Se la ricostruzione di Marzano fosse confermata, la scelta di non intervenire si spiegherebbe con l'impossibilità di attribuire a Zeudi Di Palma una responsabilità diretta. Resta da capire se la questione verrà affrontata in puntata o se la produzione preferirà archiviare l'episodio senza darvi ulteriore risalto.