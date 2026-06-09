Isola dei Famosi e terremoto, Selvaggia Lucarelli chiarisce: “Articoli allarmistici, la location è distante”

Selvaggia Lucarelli commenta la notizia del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la regione meridionale delle Filippine, dove attualmente si trova insieme al resto della troupe dell’Isola dei Famosi. La conduttrice: “La nostra è una location distante dal sisma. Le Filippine sono formate da 7000 isole, non sono le Eolie”.

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Il debutto della nuova edizione dell'Isola dei Famosi incrocia l'attualità prima ancora dell'inizio delle registrazioni. Nelle scorse ore, un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito la regione meridionale delle Filippine, concentrandosi principalmente al largo dell'isola di Mindanao. Il bilancio ufficiale delle autorità locali, in costante aggiornamento, parla di almeno 19 morti e oltre 200 feriti, oltre a un temporaneo allarme tsunami che ha tenuto con il fiato sospeso l'intero Sud-est asiatico. La notizia del sisma ha generato una forte eco mediatica in Italia, alimentando dubbi e indiscrezioni sulla sicurezza della troupe Mediaset e dei concorrenti, appena sbarcati nel Paese per le riprese. A bloccare sul nascere la preoccupazione collettiva è intervenuta direttamente la conduttrice Selvaggia Lucarelli, che insieme ad Alvin guiderà questo inedito corso del reality.

La smentita di Selvaggia Lucarelli: "Non sono le Eolie"

Attraverso la sua newsletter e i suoi canali social, la giornalista ha voluto chiarire la situazione logistica della produzione, criticando la narrazione sensazionalistica di alcune testate. Raggiunta la destinazione finale dopo un volo transoceanico con scalo a Hong Kong, Lucarelli ha spiegato che il set dello show si trova in un'area completamente sicura e geograficamente isolata rispetto all'epicentro del sisma: "Sto leggendo articoli allarmistici e imprecisi. L'Isola dei Famosi è una location distante dal terremoto. Le Filippine sono formate da 7000 isole, non sono le Eolie", ha chiarito su Instagram. Una precisazione necessaria per blindare la tranquillità del cast. La macchina organizzativa, d'altronde, prevede un piano di lavoro serrato che terrà impegnati concorrenti e addetti ai lavori fino a luglio inoltrato per registrare le puntate che andranno poi in onda in autunno su Canale 5.

La story pubblicata sui social da Selvaggia Lucarelli

La gestione del set in differita

La carovana dell'Isola si è mossa dall'Italia nei giorni scorsi affrontando un trasferimento a tappe. I naufraghi sono arrivati a Manila per poi essere smistati verso la provincia costiera che ospiterà i giochi, una zona che le verifiche tecniche della produzione hanno confermato essere totalmente fuori dalla traiettoria dei danni strutturali provocati dal terremoto di Mindanao. La sicurezza resta la priorità assoluta, ma la macchina non si ferma: questa edizione rappresenta uno snodo cruciale per il franchise, che sperimenta per la prima volta la formula della differita totale, abbandonando la diretta e lo studio. I concorrenti inizieranno le riprese regolarmente e secondo i piani stabiliti, protetti da una logistica che, nonostante il contesto d'emergenza nazionale che sta affrontando il Paese ospitante , ha isolato il perimetro del reality da qualsiasi pericolo ambientale.