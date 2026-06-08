Paura nelle Filippine: terremoto di magnitudo 7.8 fa tremare il Sud, almeno 15 morti e allerta tsunami

Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali causando almeno 15 morti, il crollo di numerosi edifici e l’emissione di allarmi tsunami in tutta la regione.

Una violentissima scossa di terremoto di magnitudo 7.8 si è scatenata nel sud delle Filippine, localizzata dall'US Geological Survey a circa dieci miglia dalla costa dell'isola di Mindanao. L'epicentro sottomarino, a circa 35 chilometri di profondità, ha immediatamente fatto scattare il massimo livello di allerta in tutto il Pacifico, alimentando l'incubo di uno tsunami.

Il Pacific Tsunami Warning Center e l'istituto geofisico locale avevano inizialmente previsto ondate fino a tre metri di altezza, spingendo le autorità a ordinare l'evacuazione immediata verso l'interno e le zone più elevate delle coste filippine, un timore che ha esteso l'allarme rosso anche a Indonesia, Taiwan e Giappone.

Mentre la popolazione fuggiva verso l'entroterra, si sono iniziate a contare le prime vittime sulla terraferma, soprattutto a General Santos City. Un primo report ufficiale ha confermato la morte di 15 persone e il ferimento di oltre 200, rimasti intrappolati o colpiti dai pesanti crolli strutturali che hanno sventrato l'area urbana. Il sergente maggiore della polizia locale, Robert Dagon, ha confermato la gravità della situazione sul campo, spiegando che i soccorritori stanno scavando senza sosta tra le macerie dei numerosi palazzi residenziali collassati sotto l'urto della scossa.

Con il passare delle ore, la minaccia proveniente dal mare ha fortunatamente perso la forza iniziale che faceva temere il peggio. Lo tsunami si è effettivamente verificato, ma il suo impatto è stato più contenuto rispetto ai modelli previsionali: i monitoraggi hanno registrato picchi massimi inferiori al metro e 40 centimetri.

La progressiva riduzione dell'energia delle onde ha permesso la revoca dello stato di emergenza in tutto il quadrante asiatico. L'Agenzia di Meteorologia, Climatologia e Geofisica indonesiana ha dichiarato ufficialmente cessato l'allarme circa quattro ore e mezza dopo le prime evacuazioni nelle province settentrionali. Le rilevazioni indonesiane hanno infine confermato il passaggio di piccole onde in nove diverse località del Paese, con il livello più alto che ha toccato i 75 centimetri sull'isola di Sangihe.