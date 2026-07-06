Bombe russe su Kiev, 10 morti e 46 feriti: “Notte d’inferno. Ci sono corpi carbonizzati”

Nuovo attacco russo su Kiev: colpiti nella notte edifici residenziali con missili e droni, almeno 10 morti e 46 feriti. Mattia Bidoli, fotoreporter e operatore umanitario nella Capitale ucraina a Fanpage.it: “Situazione critica”.

Screen da video di Mattia Bidoli.

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Decine di bombe russe sono state lanciate nella notte su Kiev, colpendo edifici residenziali e provocando la morte di almeno 10 persone e il ferimento di altre 46, ma il bilancio è in continuo aggiornamento. Dopo gli attacchi della scorsa settimana, Mosca è tornata a colpire la Capitale ucraina con missili e droni. Poche ore prima il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito di un altro possibile attacco su larga scala.

Tymur Tkachenko, capo dell'Amministrazione militare della città diKiev, ha riferito che in particolare un edificio residenziale nel quartiere di Podilskyi è stato parzialmente distrutto tra il quinto e il nono piano. Foto e video pubblicati sui social media mostrano parte della facciata dell'edificio crollata in seguito all'impatto di un missile. Altri edifici residenziali a più piani sono stati colpiti nei distretti di Podilskyi, Obolonskyi e Holosiivskyi, mentre altri tre palazzi residenziali sono stati presi di mira nel distretto di Darnytskyi.

Screen da video di Mattia Bidoli.

"È stata una notte d'inferno qui a Kiev – ha raccontato a Fanpage.it Mattia Bidoli, fotoreporter e operatore umanitario è a Kiev -. C'è stato un attacco con missili balistici e droni. Sono ancora qui in uno dei siti colpiti, quello alle mie spalle è un edificio residenziale. Lo scenario è critico, ci sono corpi carbonizzati. Ho visto la squadra di soccorso salvare poco fa un anziano vivo, è tremendo. Chi mi conosce sa che è difficile per me restare senza parole, ma oggi lo sono. Lasciamo ancora che queste cose accadano, sono stanco e arrabbiato".

Intanto, sempre nelle scorse ore, l'esercito ucraino ha sferrato un attacco contro la città russa di Yaroslavl, colpendo la raffineria di petrolio della città. Lo riportano canali di informazione russi Telegram. Foto e video pubblicati sui social media dai residenti locali sembrano mostrare dense colonne di fumo che si sprigionano dalla zona della raffineria di petrolio. L'entità dei danni causati non è stata immediatamente chiara, ma l'elettricità è stata interrotta nella città di Sebastopoli, nella penisola di Crimea annessa alla Russia, in seguito all'attacco, come ha annunciato il governatore Mikhail Razvozhaev.

La raffineria di petrolio di Yaroslavl, situata a circa 250 chilometri a nord-est di Mosca e a circa 700 chilometri dal confine con l'Ucraina, è stata spesso bersaglio di attacchi ucraini. L' attacco più recente alla raffineria si è verificato appena una settimana fa, il 28 giugno. Kiev considera gli impianti energetici obiettivi militari legittimi, poiché forniscono carburante e finanziamenti alla macchina bellica del Cremlino.