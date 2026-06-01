Franco Terlizzi contro Selvaggia Lucarelli all’Isola dei Famosi: “Scelta insignificante, sarà un flop”

Franco Terlizzi attacca Selvaggia Lucarelli come papabile conduttrice dell’Isola dei Famosi: “Scelta insignificante, sa solo attaccare i vip. Con lei sarà un flop totale”.

Franco Terlizzi non tornerà mai all'Isola dei Famosi. Almeno per ora e stando alle parole durissime utilizzate all'indirizzo di quella che potrebbe essere la futura conduttrice del format, Selvaggia Lucarelli. Ospite di A tutto gossip su Erretvweb, condotto da Lisa Fusco, l'ex naufrago ed ex pugile ha commentato l'indiscrezione sulla prossima edizione dell'Isola dei Famosi senza mezzi termini.

"Potevano scegliere Belen, hanno preso una persona insignificante"

La domanda della conduttrice sulla papabile nuova conduzione è bastata ad accendere la miccia. "Potevano scegliere una bellissima professionista e un'artista completa come Belen Rodriguez, e invece no", ha attaccato Terlizzi. "Hanno scelto una persona insignificante come Selvaggia Lucarelli, una che sa solamente attaccare i personaggi vip del momento. Ma cosa sa fare in tv? Nulla." Un giudizio secco, tranchant, che però viene da qualcosa di molto personale, come rivela in seguito Terlizzi.

Il rancore che viene da lontano

Dietro l'attacco c'è anche una storia personale. Terlizzi ricorda cosa accadde quando era in Honduras: "Lei mi attaccò duramente quando ero sull'Isola, dicendo sul mio conto cose assolutamente assurde e cattive, senza nemmeno conoscermi di persona. Parla e giudica tanto per fare."

La chiusura è la più netta: "Con una conduzione del genere, la prossima Isola sarà un flop totale e clamoroso". Una sentenza pronunciata con sicumera tale che rischia di diventare il classico screen da esibire a posteriori, a risultati eventualmente positivi acquisiti. Ma soprattutto una posizione assunta prima ancora che Mediaset, o la diretta interessata, abbia confermato qualcosa. Perché, ricordiamo, l'indiscrezione su Selvaggia Lucarelli alla conduzione resta, al momento, una voce di corridoio. Il dibattito, però, è già partito e Terlizzi, ospite di Lisa Fusco, ci ha messo su un carico bello pesante.