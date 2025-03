video suggerito

Fan di Zeudi Di Palma lanciano dediche nel giardino del GF, intervengono gli autori: "Rientrate in casa" Alcuni fan del GF e in particolare di Zeudi di Palma hanno lanciato palline contenenti dediche nel giardino della Casa di Cinecittà. Mentre i concorrenti cercavano di capire il contenuto dei messaggi, gli autori hanno tuonato: "Tutti dentro, subito".

A cura di Gaia Martino

Questa mattina sulla casa del Grande Fratello sono volati i messaggi aerei, ma per gli inquilini sono arrivati altri messaggi dall'esterno. Per Zeudi Di Palma sono volate in giardino alcune palline decorate con dediche: a lanciarle dall'esterno alcuni fan. Mentre tutti i concorrenti erano impegnati a leggere il contenuto dei messaggi arrivati a sorpresa, gli autori hanno tuonato: "Tutti dentro in casa, subito".

Cosa è successo stamattina al Grande Fratello

Mentre sulla casa di Cinecittà volavano i messaggi aerei, dall'esterno i fan del programma hanno lanciato delle palline contenenti messaggi, indirizzati a Zeudi Di Palma. A raccogliere la prima è stata Shaila Gatta che con Mariavittoria Minghetti e Zeudi Di Palma ha cercato di capire il contenuto delle dediche, rivelatesi poi rivolte all'ex Miss Italia. "Sei incredibile, sei rara, io ti ho capita" ha scritto una fan per lei, "Chi è questa pazza? Assurdo, grazie" ha commentato la concorrente. Poco dopo, però, dalla regia hanno tuonato chiedendo a tutti di rientrare in casa. "Tutti dentro casa, subito" è la frase uscita dagli altoparlanti disposti nella casa.

Gli aerei per i concorrenti: il messaggio criptico per Shaila e la dedica da Tommaso per Mariavittoria

Sulla casa del GF questa mattina sono volati i messaggi aerei per i concorrenti. Per Shaila Gatta, oltre all'aereo firmato dai fan "Shailenzo", ne è arrivato uno criptico. "Finalista e relazione nessuna connessione" è stato il messaggio volato in cielo sul quale l'ex velina si è soffermata: "C'è un cuore, non è una ramanzina. Ma qualcosa di positivo", ha commentato. In cielo è volato anche un messaggio per Mariavittoria Minghetti, firmato da Tommaso Franchi. "Sei il mio quarto d'ora" tra due cuori ha fatto volare l'ex concorrente, fidanzato con l'attuale inquilina. "Amore ti amo, sei dolcissimo" ha urlato per lui Mariavittoria, visibilmente emozionata per la sorpresa.