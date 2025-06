video suggerito

Zeudi Di Palma ad un evento tra balli e sfilate, sui social dilaga l'ironia sulle performance discutibili Dopo la fine del GF, Zeudi Di Palma è impegnata in diversi eventi in giro per il mondo. In uno di questi, che si è tenuto al Teatro La Latina a Madrid, l'ex Miss Italia si è esibita in balli, sfilate ed esibizioni alla batteria. Ma le performance discutibili hanno generato un vero e proprio trend social. "C'è gente che ha pagato per tutto questo?", uno dei commenti ricorrenti.

A cura di Sara Leombruno

Dopo il percorso al Grande Fratello, Zeudi Di Palma ha saputo conquistare un fandom numeroso, formato da ragazze e ragazzi provenienti da ogni parte del mondo. I supporters si sono dimostrati fin da subito particolarmente attivi, al punto da generare, in alcune fasi del programma, un vero e proprio caso legato al loro presunto condizionamento del televoto attraverso l'utilizzo di mail false.

L'evento a Madrid di Zeudi Di Palma

La popolarità dell'ex Miss Italia è proseguita anche dopo la fine del reality, tanto da spingerla ad organizzare diversi eventi in giro per il mondo. In uno di questi, che si è tenuto al Teatro La Latina a Madrid, Zeudi si è esibita in balli, sfilate ed esibizioni alla batteria. Ma le performance discutibili hanno generato un vero e proprio trend social in cui dilaga l'ironia: "C'è gente che ha pagato per tutto questo?", uno dei commenti ricorrenti.

I video dell’evento hanno rapidamente fatto il giro del web, diventando virali e generando polemiche. C'è chi, infatti, si domanda se l'ex Miss Italia abbia il talento necessario per sostenere uno show di tale portata, o se il desiderio di guadagno l'abbia spinta a cimentarsi in qualcosa che non le appartiene davvero.

Il caso dei tatuaggi costosi e del meet&greet annullato

Non è la prima volta che la concorrente si trova al centro di simili discussioni: qualche tempo fa, aveva annunciato sui social di voler intraprendere la carriera da tatuatrice, proponendo un listino prezzi ritenuto da molti fin troppo oneroso. Inoltre, l'11 giugno avrebbe dovuto presenziare ad un meet&greet al Teatro Olimpico, a Roma, mettendo in vendita i biglietti a costi spropositati anche in questo caso. L'evento, poi, è stato annullato. Anche se non si conoscono i motivi ufficiali che hanno spinto a questa decisione, la domanda sulla napoletana è lecita quanto ricorrente: non sarà che stia facendo il passo più lungo della gamba?