"Il problema degli spettacolo di Zeudi Di Palma? Chi paga per vederli", e Helena Prestes la prende in giro Helena Prestes ride di una serie di critiche mosse a Zeudi Di Palma, dopo lo spettacolo a Madrid e la sua discutibile performance sul palco di fronte alle fan adoranti arrivate da ogni parte della Spagna per vederla dal vivo, chiaramente dopo l'acquisto di un costoso biglietto.

A cura di Stefania Rocco

Un commento pubblicato su Instagram ha chiarito il punto di vista di Helena Prestes a proposito dello “spettacolo” che Zeudi Di Palma ha tenuto a Madrid qualche giorno fa. L’evento l’ha vista destreggiarsi sul palco tra discutibili coreografie che hanno evidenziato il fatto che non ci si trovasse di fronte a una ballerina professionista e sensuali movenze soprattutto dei capelli. I fan, tuttavia, sono accorsi da ogni parte della Spagna pur di vederla esibirsi e poi conoscerla dal vivo nel corso di un meet and greet i cui biglietti d’ingresso sono arrivati a costare fino a 120 euro.

Il commento di Biagio D’Anelli

Biagio D’Anelli, ex del GF e oggi commentatore social con particolare interesse per la televisione e il gossip, ha quindi pubblicato un reel per commentare l’accaduto. Apparendo sulle sfondo di un articolo pubblicato da Fanpage.it per raccontare l’episodio, D’Anelli si è detto colpito da quanto è stato documentato a Madrid con i video finiti sui social: “Nemmeno quando ho visto Janet Jackson a Parigi ho sentito tutte queste urla. E lei con la batteria e tre note in croce che io ho studiato in terza media sembrava qualcosa di incredibile.l Il problema non è Zeudi Di Palma. Il problema è la gente che ha pagato (erano 142) per vedere una che prima suona la batteria, poi si accarezza i capelli e poi fa tatuaggi a casaccio”.

Le risate di Helena Prestes

Zeudi non ha replicato al video postato da D’Anelli su Instagram. A farlo è stata l’ex amica Helena con un commento carico di emoji di una faccina che ride. Un modo chiaro per lasciare intendere la sua divertita disapprovazione a proposito dell’evento che ha visto Zeudi protagonista indiscussa di un palco a Madrid. Evento che, pare, sarebbe destinato a ripetersi tra qualche giorno in Brasile e poi in giro per l’America latina, paese dal quale proviene la stragrande maggioranza delle sostenitrici dell’e concorrente del GF.