Zeudi Di Palma bacia la fidanzata, chi è Scarlett: modella e podcaster

Zeudi Di Palma è felicemente fidanzata. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ufficializzato la relazione con la modella e podcaster Scarlett. La carrellata di foto pubblicate su Instagram per celebrare questo amore appena sbocciato è stata accolta da una valanga di like e commenti, rispettivamente oltre 70mila e circa 5mila nel momento in cui scriviamo. Una notizia che il suo fandom ha accolto con gioia.

Chi è Scarlett, la fidanzata di Zeudi Di Palma

Zeudi Di Palma e Scarlett

Scarlett è una modella e podcaster. Conduce infatti il podcast Lesbian Supper Club, in cui affronta temi vicini alla comunità LGBTQIA+. Gode già di un suo seguito, sebbene più contenuto di quello della fidanzata. Su Instagram, è presente con il profilo @_scarlettjp che conta 45mila follower. Il profilo dedicato al podcast @lesbiansupperclubpod, invece, ne conta 168mila. Sui social è molto attiva. Pubblica regolarmente foto dei suoi viaggi, delle sue passioni e degli outfit con i marchi che puntano su di lei in qualità di modella. In queste ore, è stata annunciata la sua relazione con l'ex Miss Italia Zeudi Di Palma.

L'amore tra Zeudi Di Palma e Scarlett

A sorpresa, Zeudi Di Palma ha deciso di ufficializzare la relazione con Scarlett. L'ex gieffina ha pubblicato una carrellata di foto che la ritraggono con la modella. Prima si scambiano un bacio, poi un abbraccio. Semplici foto anche un po' sgranate, niente di artefatto o di realizzato con l'aiuto di un fotografo professionista. Semplicità e naturalezza sembrano essere le parole d'ordine di questo rapporto. E tra i tantissimi commenti, è arrivato anche quello di Shaila Gatta che aveva condiviso l'esperienza del Grande Fratello con Zeudi: "Hai aperto il tuo cuoricino. Sono felice per te, ricordo i nostri discorsi qualche mesetto fa sull’amore. Brava piccola, ama, vivi e nun pensa a nisciun".

Per Zeudi non è stata una scelta scontata quella di rendere pubblica la relazione con Scarlett. Nei mesi scorsi, si è vista costretta a intervenire per mettere un freno a quella parte del fandom che le ha riservato un'attenzione morbosa, pensando di poter sindacare sulle scelte che fa nella sua vita privata. Un'invadenza che non è affatto piaciuta alla gieffina, che ha invitato chi esagera a darsi una regolata: "Per alcune sembra che io sia la loro ragazza. Ma non è normale. Siete fanatiche e non state bene". E non era di certo la prima volta che la ventiquattrenne interveniva pubblicamente per redarguire chi ha la pretesa di condizionare la sua vita solo perché la segue dai tempi del reality condotto da Alfonso Signorini. Lo scorso febbraio, Zeudi è arrivata al punto di dover smentire di avere relazioni con uomini, perché in diretta c'era chi si ostinava ad attribuirle relazioni che in realtà esistevano solo sul piano della fantasia: "La gente pensa che io stia con un uomo, e no, non sto con un uomo. Non provo emozioni per gli uomini, ecco perché mi piacciono le donne". Alla luce di questi trascorsi è ancora più evidente quanto possa essere stato complesso per lei sbilanciarsi sulla sua vita privata e soprattutto quanto tenga a Scarlett per esporsi pubblicamente.