La madre di Zeudi Di Palma lascia i social dopo le critiche alla figlia: “Sono davvero stanca”

"Lascio i social perché sono davvero stanca. Vi chiedo con il cuore in mano di non rispondere a nessuno." Con queste parole, l'account @Mariarosar38182, riconducibile alla madre di Zeudi Di Palma, ha annunciato ieri la propria uscita da X, invitando i fan a bloccare chi li provoca senza dargli spazio.

Un messaggio che ha raccolto 2mila like e 136mila visualizzazioni. E che arriva all'indomani delle polemiche relative all'intervista di Zeudi a Belve, commentata da Monica Setta, che per questo è stata attaccata dal fandom della ex Miss Italia ed ex gieffina.

Cosa è successo dopo

Secondo quanto appreso da Fanpage.it, nel momento in cui l'account della madre di Zeudi ha pubblicato l'appello alla calma, le menzioni rivolte a Monica Setta da parte dell'universo Zeudiners — che nelle ore precedenti avevano superato le 300 — si sono praticamente azzerate nel giro di pochissimo tempo. Non proprio un calo fisiologico, ma più una vera e propria interruzione. "Magari è da rivedere ma Zeudi Di Palma è un grande NO", aveva scritto la conduttrice di Storie di Donne al Bivio e Storie al Bivio Weekend, attirandosi immediatamente le ire del fandom di Zeudi Di Palma.

La strana dinamica

Chi conosce le dinamiche dei fandom sa che le ondate di menzioni non si spengono così, di colpo, per effetto di un appello emotivo. Si esauriscono per saturazione, si spostano su altri bersagli, si diluiscono nel tempo. Non scompaiono in sincrono con un tweet della madre della loro beniamina. Il dettaglio si inserisce in un quadro che Grazia Sambruna, giornalista e componente di Non è la TV, la live Youtube di Fanpage.it, che di questi meccanismi è stata vittima diretta, aveva già descritto a Fanpage.it: un'infrastruttura che si attiva e si disattiva, non una platea di persone che reagisce spontaneamente agli stimoli. La stessa Zeudi, proprio a Belve, aveva dichiarato di non avere a disposizione "un guinzaglio" per potere orientare, ed eventualmente fermare, le reazioni del suo fandom.