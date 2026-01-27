Gossip
Zeudi Di Palma alle fan gelose della sua vita privata: “Basta, il GF è finito. Siete fanatiche!”

Alla fine anche Zeudi Di Palma ha perso la pazienza. L’ex Miss Italia napoletana, poche ore fa, si è scagliata contro quelle fan diventate ossessive al punto da mostrarsi gelose della sua vita privata e dei suoi affetti.
A cura di Stefania Rocco
Era solo questione di tempo e alla fine è successo. Zeudi Di Palma ha perso la pazienza e, a dispetto dei regali da svariate migliaia di euro, ha deciso di dire basta a quelle fan diventate ossessive, al punto da trasformarsi in un’ingerenza costante nella sua vita privata. L’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip è ormai stanca di dover vivere la propria quotidianità in funzione dei desideri di chi, da mesi, la sostiene sommergendola di attenzioni e doni spesso costosi. Accantonata ogni convenienza personale, la giovane è intervenuta senza mezzi termini, chiedendo a chi la supporta in questo modo di fare un passo indietro e di "andare a giocare un po’ più in là".

Il messaggio di Zeudi Di Palma alle fan ossessive

Convinta di trovarsi di fronte a persone che hanno confuso il fanatismo con l’affetto, Zeudi ha deciso di esporsi per arginare gli eccessi e tornare finalmente libera di vivere la propria vita come preferisce. "Il Grande Fratello è chiuso. Non esiste più il GF, è finito, dovete svegliarvi", ha dichiarato l’ex Miss durante una diretta su TikTok. Poi è finalmente arrivata al nocciolo del problema, un problema troppo spesso sottovalutato nell'arco di questi mesi: "Per alcune sembra che io sia la loro ragazza. Ma non è normale. Siete fanatiche e non state bene".

I motivi dell’invadenza dei fan dell’ex gieffina

Zeudi Di Palma si è trovata costretta a rimettere al proprio posto una parte del suo pubblico diventato eccessivamente invadente a causa di ciò che accade, o non accade, nella sua vita privata. Da mesi la giovane si vede contestare ogni possibile frequentazione sentimentale, sia maschile sia femminile, ed è sempre più spesso spinta a giustificare pubblicamente le proprie scelte, arrivando a dover spiegare le sue decisioni in fatto di sessualità. Un livello di attenzione che, col tempo, è diventato soffocante e rischia di oltrepassare il confine del rispetto. Quella alla quale Zeudi ha deciso di ribellarsi è una pressione continua che ha stabilito di non accettare più, rivendicando il diritto di scegliere chi frequentare e come vivere, senza che ogni decisione debba passare al vaglio di chi l’ha seguita nella Casa del reality condotto da Alfonso Signorini.

Gossip
