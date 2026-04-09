Antonella Elia perde il controllo al GF Vip, Raimondo Todaro la sente urlare e la porta via

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Caos nella casa del Grande Fratello Vip. Antonella Elia è stufa delle continue provocazioni di Alessandra Mussolini. Quest'ultima è stata mandata nel monolocale con Lucia Ilardo. La permanenza, tuttavia, è durata troppo poco. Quando sono tornate, il gruppo non le ha di certo accolte a braccia aperte. Alessandra Mussolini, mentre i concorrenti erano frizzati, ha salutato tutti con un bacio, inclusa Antonella Elia. Il gesto non è stato accolto bene dalla concorrente: "È fasullo, il famoso bacio di Giuda. Non ci credo, è tutto fasullo, è tutta una barzelletta".

Perché Antonella Elia è scoppiata a piangere e urlare

Alessandra Mussolini ha replicato che tutti i suoi gesti vengono letti sempre male e ha assicurato di avere sentito la mancanza del gruppo nel monolocale. Adriana Volpe, però, ha fatto notare alla gieffina di avere pesantemente provocato Antonella Elia. Ma Mussolini ha replicato: "Io l'ho baciata e lei è rimasta impalata. Ho fatto un passo avanti, lei non può farlo?" Adriana Volpe è rimasta scettica sull'autenticità del suo gesto. Quando Alessandra ha rimarcato come Elia si sia alzata e sia andata via senza neanche ascoltarla, Antonella è tornata: "Tu vuoi arrivare allo scontro finale ma io non ci casco, cornacchia, anzi avvoltoio".

La situazione, poi, è degenerata. Antonella Elia ha urlato: "Io devo vivere con questa giorno e notte. È giusto che una ti imiti in questo modo? (Il riferimento è all'imitazione fatta da Alessandra Mussolini durante la puntata del Grande Fratello Vip di martedì scorso). Ma non c'è una tutela? Io non sono quella, cacchio". I toni si sono alzati sempre di più: "Perché devo subire questo? Perché sono qui dentro? Ma perché devo subire questo, perché?".

Raimondo Todaro interviene e evita il peggio

Raimondo Todaro, vedendo Antonella Elia fuori di sé, le ha chiesto di andare in giardino insieme. L'ha portata fuori mentre l'ex ragazza di Non è la Rai continuava a urlare. Adriana Volpe è apparsa seriamente preoccupata: "Abbiamo superato i limiti, abbiamo esagerato". Alla luce delle continue provocazioni da entrambe le parti, la situazione non sembra destinata ad appianarsi velocemente.