Zeudi Di Palma perde la pazienza e insulta i fan che pretendono di condizionare la sua vita: “Mi avete rotto le palle”

Zeudi Di Palma comincia ad accusare gli effetti dell’eccessiva esposizione mediatica. L’ex concorrente del Grande Fratello, da più parti descritta come “ostaggio” di quei fan che pretenderebbero di condizionare la sua vita sentendosi giustificati dai costosissimi regali inviati all’ex Miss Italia dalla fine della sua avventura nella Casa, ha manifestato per la prima volta un forte fastidio di fronte ad alcune delle peggiori ingerenze di chi la supporta. A farle perdere la pazienza, in particolare, sono state le domande — da Zeudi considerate insistenti — relative al periodo in cui avrebbe ripreso gli studi universitari.

Zeudi Di Palma e lo sfogo contro i fan invadenti

Durante una diretta organizzata con i suoi sostenitori, gli stessi che negli ultimi mesi l’hanno sommersa di attenzioni e regali, Di Palma si è ritrovata a leggere alcuni commenti che le hanno provocato irritazione. I fan le avevano chiesto quando sarebbe tornata stabilmente all’università, ma l’ex Miss si è rifiutata di soddisfare la curiosità e ha chiesto apertamente di rispettare la sua privacy. “L’università la faccio quando ca** voglio. Non rompete le palle. Mi laureerò quando ne ho voglia, al momento sto facendo altro. Frequento l’università per cultura personale, non per il titolo di studio”, ha dichiarato senza mezzi termini.

Nel mirino il rapporto tra Zeudi Di Palma e i suoi sostenitori

Non è la prima volta che il rapporto tra Zeudi e il suo pubblico, in Italia e all’estero, finisce sotto osservazione. In passato avevano fatto discutere i regali di grande valore ricevuti dalla giovane dopo il Grande Fratello e, in particolare, la raccolta fondi organizzata dai fan per “risarcirla” della mancata vittoria — poi andata a Jessica Morlacchi — attraverso la quale le sarebbero stati destinati circa 50mila euro. C’è chi ritiene che Di Palma sia rimasta in qualche modo “succube” di chi continua a sostenerla, provando al tempo stesso a tenerla “al guinzaglio” con doni costosi. Un atteggiamento che Zeudi ha ora voluto chiarire: i regali ricevuti non danno automaticamente ai suoi follower il diritto di interferire nella sua vita privata o nelle sue scelte.