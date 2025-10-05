Grazia al GF urla contro Domenico: “Sono qui per dare leggerezza alla mia vita di mer*a”, e racconta il suo passato

Grazia e Domenico hanno discusso animatamente al Grande Fratello quando il concorrente ha provocato la sua inquilina dichiarandole: “Non sai fare niente per più di 2 minuti?”. Lei ha sbottato: “Ma come ti permetti? Maleducato” ha commentato prima di sfogarsi in lacrime sui traumi vissuti in passato.

Nel pomeriggio si è accesa la prima discussione tra concorrenti nella casa del Grande Fratello. Domenico ha fatto infuriare Grazia quando le ha lanciato una provocazione mentre parlavano della prova budget della settimana. "Non riesci a fare niente per più di due minuti?" è la domanda che le ha rivolto e che l'ha fatta sbottare. La 25enne milanese è scoppiata in lacrime accusandolo di essere un maleducato: "Ma come ti permetti?", gli ha urlato contro prima di andare via. Nelle ore successive la concorrente ha raccontato alcuni eventi che hanno segnato la sua vita.

Lo scontro tra Domenico e Grazia al GF

Mentre Grazia e Domenico parlavano della prova budget che la concorrente non è riuscita a terminare, Domenico ha provocato la sua inquilina: "Non riesci a fare niente per più di due minuti?". Grazia ha subito alzato la voce accusandolo di essere un maleducato: "Ma come ti permetti? Mi sono fatta un culo così nella vita, che ne sai tu? Non ti permettere di dire che fuori da qui non so fare un ca**o. Impara a parlare, maleducato". Ha lasciato la stanza in lacrime, rintanandosi nella camera da letto. Raggiunta da Giulia, si è sfogata piangendo: "Più sei giusto e più ti rompono i cog*ioni. Nominatemi e mandatemi a casa se mi dovete far stare così. Sono entrata qui per dare un po' di leggerezza alla mia vita di merda. Ho 25 anni e non ho mai passato 10 minuti felici, e non sono entrata qua a farmi venire le angosce".

Pochi minuti dopo Domenico ha raggiunto Grazia per scusarsi, ma la concorrente non ha voluto accettarle: "Mi hai ferito, non mi interessano le tue scuse fatte per far vedere. Una cosa del genere non doveva uscire. Se pensi che fuori da qua non so fare niente, cammina e non mi chiedere scusa".

Lo sfogo di Grazia: "Ho subito abusi a 8 anni, ho perso la causa"

Grazia, dopo l'accaduto, si è sfogata in lacrime con Anita. A lei ha raccontato un evento della sua vita traumatico, che l'ha segnata. "Vogliono nominarmi, buttarmi fuori, perché non gli ho raccontato la storia della mia vita. Vuoi scommettere che se gli avessi detto che a 8 anni ho subito abusi sessuali e che a 13 anni ho perso una causa, a quest'ora ero la preferita?", ha dichiarato.