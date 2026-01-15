Nessuna trattativa tra il Grande Fratello e Rita De Crescenzo: la tiktoker non sta per entrare nella Casa

Secondo fonti vicine alla tiktoker, non ci sarebbe alcuna trattativa in corso tra Rita De Crescenzo e il Grande Fratello. La campana non è tra i famosi contattati per entrare nella Casa.

Non c’è alcuna trattativa in corso tra Rita De Crescenzo e il Grande Fratello Vip, l’edizione in partenza a marzo che potrebbe riportare alla conduzione Ilary Blasi. Secondo fonti vicine alla tiktoker napoletana, il programma non avrebbe avanzato alcuna richiesta né la donna avrebbe sostenuto provini. Sarebbero diverse le criticità che renderebbero al momento pari a zero le probabilità che De Crescenzo possa varcare la porta rossa del reality. Mediaset ed Endemol, casa di produzione del programma, non avrebbero infatti nemmeno avviato la trattativa necessaria per una sua eventuale partecipazione.

Rita De Crescenzo in tv nazionale per la prima volta grazie a Belve

La televisione nazionale si è aperta solo recentemente alla possibilità di ospitare l’influencer napoletana resa popolare da TikTok. A sdoganare l’arrivo di Rita De Crescenzo all’interno di un programma del servizio pubblico, peraltro in prima serata e con un format ben definito, è stata Francesca Fagnani, che l’ha voluta intervistare nel corso dell’ultima edizione di Belve.

In quel caso, alle critiche che avevano accompagnato la scelta di portare De Crescenzo in tv, la giornalista aveva risposto spiegando di aver intravisto, dietro il personaggio e il successo sui social, una storia che meritava di essere raccontata. Una scelta che ha premiato Fagnani, con un’intervista diventata tra le più discusse in rete e sui social.

Al timone del Gf Vip potrebbe arrivare Ilary Blasi

Il progetto del Grande Fratello resta al momento un cantiere aperto. Dopo la decisione di Alfonso Signorini di autosospendersi da Mediaset in attesa che venga chiarita la sua posizione — in seguito alla querela presentata da Antonio Medugno per violenza sessuale ed estorsione — Fanpage.it ha appreso che il programma avrebbe avviato una trattativa con Ilary Blasi con l’obiettivo di riportarla alla conduzione.

Al momento non esistono certezze ufficiali, ma Mediaset sembrerebbe intenzionata a mandare in onda l’edizione Vip del reality nei tempi previsti, cercando di evitare che la vicenda che ha coinvolto il conduttore uscente possa incidere sul palinsesto.