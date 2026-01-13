Grande Fratello Vip 2026, Ilary Blasi pronta a tornare al posto di Alfonso Signorini: è la settimana decisiva

Fanpage.it è in grado di anticipare che Grande Fratello è pronto a partire a marzo: per la conduzione, è la settimana decisiva per la firma di Ilary Blasi. La poltrona da opinionista è ancora vuota: Selvaggia Lucarelli è l’idea esotica.

Il Grande Fratello Vip partirà regolarmente a marzo, nonostante il terremoto che ha travolto Alfonso Signorini. Fanpage.it è in grado di anticipare la notizia che Mediaset sta per chiudere la trattativa con Ilary Blasi per la conduzione del reality più spiato d'Italia. È la settimana decisiva per la firma sul contratto. Una firma che porta con sé un sottotesto simbolicamente molto forte. È la porta girevole della televisione italiana che è tornata a girare con un tempismo che ha il sapore della rivincita.

Ilary Blasi aveva già condotto il Gf dal 2016 al 2018

La storia è nota. Ilary Blasi tornerebbe alla conduzione del format che aveva lanciato Signorini proprio come opinionista, dal 2016 al 2018. È ancora viva nella memoria della tv la battuta che la Blasi fece nel 2022 all'Isola dei Famosi. Mentre presentava Vladimir Luxuria, opinionista e aspirante conduttrice di tutto, la Blasi non resistette alla tentazione di ricordare al pubblico la dinamica di Alfonso Signorini. Una gag ripetuta più volte, anche tra Ilary Blasi e lo stesso Alfonso Signorini.

Ora, quattro anni dopo quel siparietto, Ilary Blasi sarebbe pronta a riprendersi il suo posto dopo un paio di stagioni passate tra i progetti personali come Unica, la miniserie Netflix, e la fase non esaltante di The Couple. Complice, suo malgrado, il passo indietro di Alfonso Signorini dopo il caso Falsissimo e le accuse di Fabrizio Corona, con la conseguente autosospensione da Mediaset.

Alfonso Signorini e Ilary Blasi nel 2016 al Grande Fratello Vip.

Il casting degli opinionisti: Selvaggia Lucarelli resta nel limbo

Se la conduzione sembra avviata verso una conclusione quasi scontata, il ruolo di opinionista rimane ancora un punto interrogativo. Selvaggia Lucarelli, che secondo le indiscrezioni di Fanpage.it era stata sondaggiata per affiancare già Simona Ventura e poi Signorini, ha smentito più volte qualsiasi trattativa con Mediaset. Eppure, le voci continuano a circolare insistenti: trattative, sondaggi, scenari possibili che vedrebbero la giornalista approdare in Mediaset.

Che sia come opinionista del Grande Fratello o come conduttrice di un talk show tutto suo – il sogno proibito ma non troppo – resta da vedere. Ma la sua presenza nel casting virtuale del reality dimostra quanto Mediaset sia disposta a tutto, anche alla via esotica, pur di garantire al programma quella dose di polemiche e discussioni social che – mai dopo il terremoto Signorini – rappresentano la linfa vitale per l'immagine del format e per la stessa rete.

Mediaset tiene il punto: il Grande Fratello non si ferma

La decisione di confermare la partenza del Grande Fratello Vip per marzo, come da programma, è un segnale chiaro che Mediaset non intende farsi condizionare da quello che è successo dopo le due puntate di Falsissimo contro Alfonso Signorini.

Una mossa che parla di una strategia precisa: salvaguardare il format, proteggere il marchio, dimostrare che il Grande Fratello Vip è più grande di chiunque lo conduca. Anche di chi, per anni, ne era diventato il volto e l'anima, al punto da far dimenticare che prima di lui c'era stata proprio Ilary Blasi a essere la padrona di casa.