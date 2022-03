“Da opinionista a condurre è un attimo”, la frecciata di Ilary Blasi per Alfonso Signorini La frecciata al vetriolo di Ilary Blasi al conduttore che l’ha preceduta non è passata inosservata: Signorini con lei è stato opinionista per tre anni.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su L'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La prima puntata dell'Isola dei Famosi 2022 mette subito in campo una serie di temi tanto cari al reality dei naufraghi: la polemichetta. La frecciata al vetriolo di Ilary Blasi al conduttore che l'ha preceduta non è passata inosservata. Mentre presentava i due opinionisti, grandi esperti dell'Isola, Nicola Savino (ex conduttore e già opinionista) e Vladimir Luxuria (vincitrice, opinionista e inviata), Ilary Blasi sottolinea: "Ti manca solo di condurlo". E qui parte la frecciata: "Guarda da opinionista a condurre è proprio un attimo, credimi, che lo so bene". Sui social network, tutti hanno pensato subito al Grande Fratello Vip appena terminato e al suo conduttore: Alfonso Signorini.

Perché Ilary Blasi ha detto quella frase

Perché Ilary Blasi ha detto quella frase: "Da opinionista a conduttore è un attimo" e perché tutti hanno pensato ad Alfonso Signorini? Molto semplice: Alfonso Signorini è stato suo opinionista nelle edizioni del Grande Fratello che sono state condotte proprio da lei, dal 2016 al 2018. Dopo la pausa di un anno, nel 2020 è subentrato proprio Alfonso Signorini per tre stagioni. L'ultima, che si è conclusa il 14 marzo, è stata la più longeva per Alfonso Signorini che ha sancito e confermato il grande successo del format, ormai consolidato. Un successo tale da confermare Alfonso Signorini anche nella prossima edizione: "Ci vediamo a settembre", ha salutato.

Com'è andata la prima puntata dell'Isola dei Famosi 2022

La prima puntata dell'Isola dei Famosi 2022 è partita subito forte. Il primo grande momento trash è stato di Carmen Di Pietro, che prima di tuffarsi dall'elicottero ha deciso di divorare una merendina. Anche Antonio Zequila è stato uno dei più attesi, un personaggio controverso che ha fatto la storia proprio all'Isola dei Famosi. Anche Clemente Russo e Laura Maddaloni, marito e moglie, hanno avuto il loro momento. Con loro è scattata subito la polemica: i coniugi sono arrivati in barca perché Clemente Russo ha problemi alle orecchie, ma Vladimir Luxuria ha cercato di stuzzicare: "Hai paura, dì la verità?".