I concorrenti de L’isola dei famosi 2022: i nomi dei naufraghi nel cast Lunedì 21 marzo parte su Canale 5 la nuova edizione de L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi. 22 naufraghi sono pronti per sbarcare insieme ad Alvin, inviato ufficiale dall’Honduras. Opinionisti in studio saranno Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

La nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi sta per partire: L'Isola dei Famosi torna lunedì 21 marzo in prima serata su Canale 5. Zaino in spalla, 22 nuovi naufraghi sono in partenza alla volta delle Hounduras. Con loro ci sarà Alvin, inviato di questa edizione, mentre in studio al fianco di Ilary Blasi ci saranno gli opinionisti ufficiali Vladimir Luxuria e Nicola Salvino. Quest'anno ci sarà una novità per i concorrenti, che saranno divisi in due gruppi: alcuni di loro inizieranno la loro avventura, in coppia altri come singoli partecipanti. Ecco i concorrenti de L'isola dei famosi 2022.

Le coppie

Guendalina ed Edoardo Tavassi

Guendalina Tavassi, 36 anni, è l’influencer e conduttrice romana che torna per la seconda volta sull’Isola dei Famosi. Già naufraga della nona edizione del programma insieme ad Antonella Elia, è passata per il Grande Fratello, Tale e Quale Show nel 2018 e come opinionista nel salotto di Pomeriggio 5. Sposata con Umberto D’Aponte dal quale ha avuto due figli, si è separata di recente dopo una vicenda burrascosa che ha coinvolto presunte violenze da parte del marito. Oggi è fidanzata con il manager Federico Perna. All’Isola dei Famosi torna con il fratello Edoardo Tavassi, 37 anni, noto per aver avuto una storia con Diana Del Bufalo.

Lory Del Santo e Marco Cucolo

Lory Del Santo, 64 anni, è una veterana dei reality che torna per la seconda volta sull’Isola, in compagnia della sua dolce metà Marco Cucolo con il quale ha già partecipato a Pechino Express nel 2016. Conduttrice, attrice, showgirl, Lory Del Santo esordisce in tv nel 1975 come valletta del Festivalbar, partecipa a Drive In e ossa per le copertine di Cosmopolitan e Playboy. Dopo anni lontani dallo schermo, è proprio grazie all’Isola che nel 2005 fa il suo ritorno in tv vincendo il programma. È ideatrice, sceneggiatrice e regista della webserie The Lady. Poi è la volta de La Fattoria e del Grande Fratello Vip nel 2018. All'Isola torna con il compagno, videomaker e modello 30enne, originario di Napoli, con il quale è legata da 7 anni.

I Cugini di Campagna

Gruppo iconico della musica pop anni 70, I cugini di campagna sono una vera e propria novità per quest’Isola dei Famosi. La band ha inciso brani indimenticabili come Anima Mia ed è formata da Nick Luciani, voce del gruppo Tiziano Leonardi, alla tastiera, oltre ai fratelli Michetti, Ivano e Silvano, ma non è ancora stato ufficializzato chi saranno i due artisti a sbarcare sull’isola. Di recente, i Cugini di Campagna hanno vissuto una nuova giovinezza artistica soprattutto i più giovani. Si sono divertiti a cantare i brani dei Maneskin e hanno intavolato una simpatica rivalità con la band romana, accusando i ragazzi di aver copiato il loro look. Lo scorso anno sono stati ospiti de Il cantante mascherato.

Gustavo e Jeremias Rodriguez

Altro grande ritorno sull’Isola per Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia Rodriguez. 33 anni, Jeremias ha partecipato anche al Grande Fratello Vip, prima di essere naufrago alle Honduras dove ha intrapreso una relazione sentimentale con Soleil Sorge nel 2019. Il flirt si è spento l’anno successivo e il modello ha ritrovato l’amore con Deborah Togni, bellissima assistente di volo molto riservata. Questa volta Jeremias non cercherà dunque l’amore, ma gareggerà in coppia con un valido alleato: il padre Gustavo alla sua prima partecipazione in un reality show.

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni

All’anagrafe Carmen Tonto, Carmen Di Pietro, 56 anni, è la showgirl che si appresta a tornare all’Isola dei Famosi nell’edizione su Rai 2 insieme ad Antonella Elia ed Aìda Yespica. Fu lei a dividere le sue donne durante la storica litigata che avvenne nel corso del reality. È stata ospite fissa di Pomeriggio 5, nel 1017 ha partecipato al Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi e nel 2021 è stata parte del cast di Avanti un Alto con Paolo Bonolis. Per il suo ritorno all’Isola farà coppia con il figlio Alessandro Iannoni, nato dal legame con l’ex compagno Giuseppe Iannoni. In un’intervista a DiPiù del 2019, la showgirl aveva raccontato di aver invitato il figlio allora 18enne a lasciare la casa di famiglia per trovare la sua strada “È un regalo che gli faccio, dovrà trovarsi un lavoro e una casa in affitto”.

Clemente Russo e Laura Maddaloni

Nel cast dell’Isola dei Famosi ci saranno anche Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni, sorella di Marco Maddaloni, vincitore dell’ultima edizione del reality condotta da Alessia Marcuzzi. Il pugile casertano, 39 anni, è già stato protagonista a La Talpa nel 2008 e al Grande Fratello Vip nel 2016. Fu costretto ad abbandonare donare il programma in seguito ad una squalifica, per gli insulti rivolti a Simona Ventura, dopo che Stefano Bettarini gli aveva raccontato alcuni presunti tradimenti dei quali entrambi si erano macchiati nel corso del loro matrimonio. Con Laura Maddaloni, judoka 41enne, il matrimonio è arrivato nel 2008. Da allora sino nate tre figlie, la prima nel 2011 e due gemelle nel 2013.

Antonio Zequila

Altro iconico animale da reality della tv, L’Isola dei Famosi si prepara ad accogliere il ritorno di Antonio Zequila. Attore di Centovetrine e personaggio televisivo oggi di 57 anni, è diventato celebre per la sua discussione con Adriano Pappalardo in seguito alla loro partecipazione alla terza edizione de L’Isola dei Famosi, dove si è conquistato l’epiteto di Er Mutanda per i suoi eccentrici slip che amava indossare. Dopo anno dei assenza dalle scene è tornato in tv con il Grande Fratello Vip 2020. Dopo una lunga relazione con una donna italo spagnola di nome Ines Muriel, Zequila sarebbe tornato ad essere single.

Blind

In arte Blind, Franco Rujan è un rapper di 22 anni originario di Perugia, conosciuto al mondo della tv per aver partecipato ad X Factor nel 2020. Dopo un’adolescenza in cui ha raccontato di essersi lasciato andare alla droga, Blind ha trovato nella musica un riscatto. Nel suo libro biografico “Cicatrici” racconta infatti la sua dipendenza iniziata ad appena 15 anni. È arrivato in finale al talent show e quest’anno ha partecipato ad Una voce per San Marino per provare ad avere accesso all’Eurovision. È fidanzato con Greta, una ragazza alla quale deve il superamento del suo periodo più buio.

Nicolas Vaporidis

Nicolas Vaporidis è la novità assoluta di quest’edizione dell’Isola dei famosi. Per l’attore, 40 anni, si tratta della prima volta in un reality. Il boom nel cinema italiano arriva per lui con il film di Leonardo Pieraccioni Ti amo in tutte le lingue del mondo, poi con Notte prima degli esami, che lo ha consacrato come idolo delle adolescenti dei primi anni 2000. bFidanzato prima con Cristiana Capotondi, poi con Ilaria Spada, ha sposato la collega Giorgia Surina, ex veejay di Mtv, per poi divorziare nel 2014. Oggi pare Che l’attore sia single.

Jovana Djordjevic

Jovana Djordjevic (all’anagrafe Jovana Svonja) è una modella di origine serba di 31 anni, nota al mondo del gossip per la sua storia d’amore con il calciatore del Chievo Verona Filip Djordjevic, che ha sposato nel 2014. La coppia ha avuto due figli, Noel e Leon, nati nel 2015 e nel 2017. “Lui è la mia metà, il mio migliore amico e il mio massimo sostegno”, ha racconto Jovana in un’intervista a Chi a proposito del marito. “Dal momento in cui l’ho incontrato la prima volta ho capito subito che sarebbe stato il padre di mio figlio”. Per lei si tratta della prima esperienza in un reality show.

Floriana Secondi

A distanza di oltre 15 anni dalla sua partecipazione al Grande Fratello, Floriana Secondi è finalmente una concorrente dell’Isola dei Famosi. L’ex gieffina oggi 45enne, vincitrice della terza edizione del reality, la stessa di Luca Argentero, nel 2004 ha partecipato anche a La Fattoria e più di recente è comparsa come opinionista nei salotti tv. È stata sposata con Mirko Fantini e ha avuto un figlio di nome Domiziano. Lo scorso anno il suo nome aveva iniziato a circolare tra quelli dei papabili naufraghi, ma alla fine il tutto si era concluso con un nulla di fatto. Floriana era rimasta particolarmente delusa e non aveva risparmiato sfuriate in diretta tv. “Quel reality era troppo il mio, so tre anni che ce voglio andà e anche stavolta mi hanno lasciata a terra”, si era sfogata a Pomeriggio 5.

Ilona Staller

Ilona Staller sta per sbarcare all’Isola dei Famosi. Tra le più celebri porno dive italiane, Cicciolina oggi ha 70 ed è pronta a lanciare in questa inedita avventura. Dagli esordi con Riccardo Schicchi nei primi anni 80, all’intensa carriera nel cinema hard insieme a colleghe come Moana Pozzi. L’attrice ungherese si lancia anche in politica e viene eletta alla Camera per la lista dei Radicali. Nei primi anni 90 sposserà Jeff Koons, il celebre scultore americano dal quale avrà il suo primo figlio Ludwig Maximillian Koons, oggi 27 anni. La fine del matrimonio porta con sé una dura battaglia legale con il marito, che finisce con la condanna a otto mesi di carcere per l’attrice accusata di aver rapito il figlio dagli Usa per portarlo in Italia. Lo scorso dicembre a Verissimo ha raccontato di essere single: “Cerco un uomo che mi rispetti”.

Estefania Bernal

Tra le concorrenti ancora meno conosciute di questa edizione, Estefania Bernal è una modella argentina di 27 anni. È nata ad Almagro, quartiere di Buenos Aires e nel 2016 ha partecipato e vinto Miss Universo Argentina. Ha lavorato per diversi brand di intimo ed è approdata in Italia solo lo scorso autunno. In tv ha partecipato all’ultima edizione di Scherzi a parte su Canale 5.

Roger Balduino

Il team bellezze da spiaggia potrà contare su Roger Balduino, il modello brasiliano alla sua primissima esperienza televisiva. Trasferitosi da Rio de Janeiro a Milano per lavoro, ha 30 anni e da diverso tempo prende parte a campagne pubblicitarie internazionali nel mondo della moda.

Marco Melandri

Marco Melandri, 39 anni, sta per partire per l’Isola dei Famosi. L’ex pilota di MotoGP ritiratosi dalle gare nel 2020, si appresta ad affrontare la sua prima avventura in tv. Legato dal 2005 con Manuela Rafferà, nel 1014 è diventato papà della piccola Martina. Lo scorso gennaio è finito al centro di una polemica per aver dichiarato di aver contratto volontariamente il Covid, in modo da avere il Green pass senza vaccinarsi. Il campione aveva poi ritrattato, affermando: “Mi ritrovo dentro un uragano enorme. E per una frase ironica La mia frase era stata veramente scherzosa”.

Roberta Morise

Roberta Morise, 36 anni, è stata per anni il volto de L’Eredità al fianco di Carlo Conti. La showgirl calabrese, che è stata co conduttrice de I Migliori anni, conduttrice de I Fatti Vostri e parte del cast di Detto Fatto, è tornata a far parte della squadra di Rai 1 lo scorso febbraio, al fianco di Flavio Insinna. Non prima di fare un tuffo nel mare delle Honduras, però. Dal 2021 ha una storia d’amore con Giulio Fratini, il giovane imprenditore fiorentino che ha avuto una relazione con Raffarella Fico.