Chi è Luca Daffrè, naufrago all’Isola dei famosi ed ex corteggiatore a Uomini e Donne Luca Daffrè è un nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi 2022. Modello e influencer, ha 27 anni e non è nuovo al mondo della tv: ha già partecipato a Uomini e Donne e Temptation Island.

A cura di Elisabetta Murina

Luca Daffrè è un nuovo naufrago dell'Isola dei Famosi 2022 e farà il suo ingresso nel reality nella puntata di questa sera, lunedì 16 maggio, insieme a Gennaro Auletto, Pamela Petrarolo e Marco Maccarini. Ha 27 anni, è un modello e influencer, non nuovo al mondo della televisione: ha già partecipato per due volte a Uomini e Donne come corteggiatore ed è stato anche un tentatore di Temptation Island.

Chi è Luca Daffré, il modello e influencer sbarca all'Isola dei Famosi 2022

Luca Daffrè è originario di Trento e ha 27 anni. Fin da adolescente ha coltivato la passione per lo sport, in particolare per il nuoto, che per anni ha praticato a livello agonistico. La sua carriera poi si è spostata nel mondo della moda, portandolo nel 2015 a trasferirsi in Australia per diversi mesi. Tronato in Italia, ha deciso di vivere a Milano, iniziando a lavorare come modello per importanti brand, come Guess e Tezenis. É poi diventato anche un influencer e si è avvicinato al mondo dello spettacolo, tanto che ha preso parte al videoclip di un brano di Fedez ed è diventato uno degli amici più stretti di Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez.

Da corteggiatore a Uomini e Donne a naufrago dell'Isola

Luca Daffrè ha fatto la sua prima apparizione in tv nel programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, al quale ha preso parte per ben due edizioni. In entrambi i casi è stato un corteggiatore, prima di Teresa Langella e poi di Angela Nasti, dove arrivò alla fine ma non fu la sua scelta. Successivamente, ha partecipato a un altro programma targato Mediaset, Tempation Island, dove si è mostrato al pubblico nel ruolo di tentatore. Ora è pronto a mettersi ancora una volta alla prova, questa volta lontano dagli studi televisivi: sta per sbarcare in Honduras e diventare un nuovo naufrago ufficiale di questa edizione dell'Isola dei Famosi 2022.

La vita privata di Luca Daffrè

Sbirciando sul suo profilo Instagram (IG @luca.daff), che conta quasi 400mila follower, non ci sono scatti che lo ritraggono in compagnia di una ragazza o che fanno pensare che al momento sia fidanzato. Dunque, il nuovo naufrago sembrerebbe pronto a rimettersi in gioco in Honduras anche da un punto di vista sentimentale. In passato è finito al centro del gossip per una relazione, ora conclusa, con la modella Camilla Caimi.