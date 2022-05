Chi è Gennaro Auletto, il nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi 2022 Ecco tutto quello che c’è da sapere sul modello italo-marocchino che sarà uno dei nuovi concorrenti a partecipare all’Isola dei Famosi 2022.

Gennaro Auletto è uno dei nuovi naufraghi che entra a far parte del cast dell'Isola dei Famosi 2022 insieme ad altri tre nuovi concorrenti che entreranno proprio nella serata del 16 maggio, ovvero Pamela Petrarolo, Marco Maccarini e Luca Daffré. Per Gennaro Auletto si tratta della prima esperienza ufficiale in televisione. Gennaro Auletto di professione è un modello, giovanissimo, di origini napoletano-marocchine.

Chi è Gennaro Auletto, modello e concorrente all'Isola dei famosi 2022

Gennaro Auletto ha 21 anni ed è cresciuto tra Napoli e Casablanca, essendo di padre napoletano e madre marocchina. È un modello molto famoso a livello internazionale. In una intervista a Vogue Arabia, in riferimento al suo lavoro di modello, ha spiegato di essere diventato un modello per caso. Ha lavorato per tantissimi marchi, ha posato su Vogue, ha posato per Dsquared2, per Polo Ralph Lauren e tanti altri.

La vita privata di Gennaro Auletto, nessuna fidanzata sui social

La vita privata di Gennaro Auletto è davvero blindata. Non si conosce molto sulla sua situazione sentimentale, anzi proprio l'Isola dei Famosi potrebbe essere l'occasione giusta per far uscire un po' allo scoperto il giovanissimo modello. Le sue attività social sono circoscritte alla sua professione e nulla più. Proprio sui social è molto chiaro nell'annunciare la sua partecipazione all'Isola dei Famosi:

Sono pronto per questa nuova avventura! Grazie a tutti per il sostegno soprattutto alla mia famiglia ed ai miei amici…❤️

See you soon guys…🏝🥥☀️

Gennaro Auletto ha quindi ringraziato per il supporto in questa nuova avventura solamente la sua famiglia e i suoi amici. Il chiaro segnale che non c'è nessuno a casa ad aspettarlo, o almeno nessuno d'importante Il suo cuore è libero per le dinamiche di gioco delle prossime puntate dell'Isola dei Famosi.