Chi è Roger Balduino, modello e concorrente de L’isola dei famosi

A cura di Ilaria Costabile

Tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2022 c'è anche il modello di origini brasiliane, Roger Balduino, per la prima volta concorrente in un programma televisivo italiano. Il 29enne, quindi, è pronto a mettersi in gioco affrontando questa avventura in Honduras sotto la supervisione di Ilary Blasi, ormai alla sua seconda conduzione del reality di Canale 5.

Roger Balduino, fonte Instagram

Chi è Roger Balduino, la carriera da modello

Classe 1992 nato a Erechim, Roger Balduino, non è molto conosciuto nel mondo dello spettacolo italiano, ma è senza dubbio noto nell'ambito della moda, dal momento che ha debuttato sulle passerelle sin da giovanissimo. La sua innegabile prestanza fisica, è stata adocchiata immediatamente dalle maggiori case di moda che, quindi, lo hanno voluto come volto delle loro maison. Ed è così, quindi, che da ragazzo Roger lascia il Brasile per trasferirsi proprio in Italia, più precisamente a Milano, il circolo della moda nostrana. È stato, infatti, protagonista di uno shooting di Dolce & Gabbana e ha collaborato anche per campagne pubblicitarie di intimo o costumi da bagno.

Roger Balduino, fonte Instagram

La vita privata di Roger Balduino, nessuna fidanzata sui social

Per quanto riguarda la vita privata di Roger Balduino, che partecipa in solitaria all'avventura isolana, non ci sono particolari informazioni. Secondo le pagine della cronache rosa, però, pare che abbia avuto un flirt con Naomi Campbell, con la quale avrebbe anche sfilato. Spulciando il suo profilo Instagram, non compaiono foto che lo vedono in atteggiamenti affettuosi in compagnia di una donna, se non qualche scatto risalente all'estate 2020 con l'influencer Beatriz Marino con cui ha avuto una storia durata almeno un anno. Ci sono però alcune foto in compagnia di un bambino, Endrick, che porta il suo stesso cognome e, infatti, spesso come didascalia appare "Father&son", ma non si ha la certezza che possa essere suo figlio.