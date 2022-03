Il colpo di fulmine tra Roger ed Estefania all’Isola, com’è nata l’attrazione tra i due Roger e Estefania si sono finalmente ritrovati nella stessa Playa all’Isola dei Famosi e ora potranno approfondire la loro conoscenza. Un colpo di fulmine tra loro è scoppiato in albergo, prima che iniziasse il reality.

A cura di Gaia Martino

Tra Roger Balduino e Estefania Bernal, i due naufraghi dell'Isola dei Famosi, c'è del tenero e ormai non ci sono più dubbi. Nella puntata di ieri sera Ilona Staller ha scelto di unirsi al naufrago con l'elastico per 24 ore in cambio del fuoco e così insieme hanno raggiunto la Palapa. Roger e Estefania si sono finalmente ritrovati nella stessa Playa e ora avranno il tempo per approfondire la loro conoscenza che, stando alle loro parole, sarebbe nata prima che iniziasse il programma, dal giorno zero. In attesa di vedere cosa succederà nelle prossime settimane, ieri sera il pubblico ha finalmente scoperto il contenuto della lettera che Ilary Blasi aveva fatto scrivere al modello quando era ancora lontano da lei. Il gesto è stato molto apprezzato.

La lettera di Roger per Estefania

Roger non vedeva l'ora di rivedere Estefania e nella lettera che le aveva scritto prima ancora di sapere che l'avrebbe raggiunta la invitava nell'Isola in cui si trovava. "Ciao Estefania, mi manchi molto, ti sto aspettando qui nell'isola più bella del mondo" è il contenuto del messaggio che ha fatto recapitare alla modella ‘via mare'. Nella clip realizzata dal programma per loro, Roger ha ribadito il suo interesse: "Le parole che ho scritto sono nostre, mi piace il suo modo di essere". E anche lei ha rotto il silenzio: "Mi piace il gesto, anche la sua solarità. E' un bel compagno da avere al fianco" . Ora che si sono ritrovati potranno approfondire la loro conoscenza.

La verità sulla loro conoscenza

Ma tutti si chiedono ancora se si sia trattato di un vero e proprio colpo di fulmine o se i due naufraghi si conoscevano già prima che iniziasse il programma. Alla domanda di Ilary Blasi per Estefania, questa è stata la risposta che metterebbe finalmente un punto al dubbio: