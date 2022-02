Guendalina Tavassi sull’arresto dell’ex marito Umberto: “Mi ha aggredita di nuovo avanti mio figlio” Guendalina Tavassi su Instagram replica alle critiche ricevute da utenti social che la accusano di aver ‘mandato in carcere il padre dei suoi figli’: dopo un’altra aggressione, nonostante il divieto di avvicinarsi all’ex moglie, Umberto D’Aponte è stato arrestato.

A cura di Gaia Martino

Guendalina Tavassi è stata vittima di un'altra aggressione da parte dell'ex marito, Umberto D'Aponte che, stando a quanto racconta l'ex gieffina nelle ultime stories pubblicate, ora è in carcere. Il matrimonio con il napoletano è terminato circa un anno fa, dopo sono cominciati i guai per Guendalina che è stata più volte aggredita anche davanti i loro figli, Chloe e Salvatore. Si ritrova ora a raccontare altri dettagli per replicare a diversi utenti social che la accusano di aver ‘mandato in galera il padre dei suoi figli'.

Lo sfogo di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi, accusata da utenti social di aver allontanato il padre dai suoi figli, ha sbottato. Su Instagram con alcune stories racconta della nuova aggressione subita dall'ex marito, nonostante quest'ultimo avesse il divieto di avvicinarsi a lei.

Persone che non sanno nulla parlano, mi ritrovo quindi a parlare e spiegare. Sto zitta per cercare di tutelare i bambini che tanto sono sempre stati presenti in ogni situazione, anche durante l'ultima aggressione fatta da due persone, in una macchina, davanti al figlio Sasi che lo implorava di fermarsi.

L'ex gieffina si è sfogata contro chi l'ha accusata di aver ‘mandato in galera il padre dei suoi figli‘.

Io vengo attaccata perché è finito in galera, quindi io denuncio e sono una me**a? La gente in galera ci va per cosa ha fatto, per le denunce, nessuno si è inventato niente. Se tu violi la legge, la legge ti punisce dopo tante cose. Questa persona aveva una restrizione che ha violato, dopo avermi rotto il naso, dopo gli inseguimenti, tutto avanti i bambini.

"I bambini sono traumatizzati"

Guendalina Tavassi, attraverso le IG story, aggiunge che dopo le aggressioni ai suoi danni, i figli Chloe e Salvatore, sono traumatizzati. Ha nascosto loro la realtà dei fatti, spiegandogli che il papà è andato a lavorare lontano.