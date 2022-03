L’Isola dei Famosi 2022 annuncia Nicolas Vaporidis come concorrente, è il primo reality per l’attore L’Isola dei Famosi 2022 in partenza il 21 marzo annuncia Nicolas Vaporidis tra i concorrenti, il primo reality per l’attore. Tra i naufraghi anche Lory del Santo e Marco Cuccolo e Guendalina e Edoardo Tavassi.

A cura di Gaia Martino

Dopo la fine del Grande Fratello VIP arriva L'Isola dei Famosi, in programma con la prima puntata il 21 marzo 2022. Ilary Blasi è pronta a dirigere i nuovi naufraghi in una nuova avventura nella quale dovranno affrontare gli stenti di una vita improvvisata sulle spiagge dell'Honduras. Dopo aver annunciato Alvin come inviato ufficiale e Vladimir Luxuria e Nicola Savino come opinionisti, arrivano i nomi dei primi concorrenti ufficiali. Tra questi anche l'attore Nicolas Vaporidis.

Nicolas Vaporidis a L'Isola dei Famosi 2022

Una nuova avventura comincia per l'attore Nicolas Vaporidis, per la prima volta volto di un reality. Il romano che ha recitato in famosissimi film italiani come Notte prima degli esami e Come tu mi vuoi, è pronto a calarsi nei panni di naufrago. Con un post attraverso i profili social, L'Isola dei Famosi ha dato l'annuncio:

Ci sono quelli e quelle a cui fa battere ancora il cuore… e ci sono quelli che ovviamente mentono! Nicolas Vaporidis è ufficialmente un naufrago di #Isola pronto a sbarcare in Honduras!

Chi sono i concorrenti de L'Isola dei Famosi 2022

Oltre Nicolas Vaporidis, il programma di Canale 5 in partenza il 21 marzo ha lanciato altri nomi. Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo parteciperanno come unico concorrente, saranno una coppia a tutti gli effetti nel reality. Mentre lei è già nota al programma al quale ha partecipato nel 2005, nella terza edizione, vincendola, lui è pronto a iniziare un'avventura totalmente nuova. Oltre loro, l'Isola dei Famosi ha annunciato un'altra squadra, anche Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo parteciperanno insieme come unico concorrente. L'ex concorrente del Grande Fratello VIP torna per la seconda volta in Honduras e lei stessa ha parlato della sua partecipazione rispondendo agli haters che l'hanno accusata di lasciare soli i suoi figli in un momento delicato per loro dopo aver assistito più volte alle violenze del padre ai danni della madre.

Leggi anche Le tre coppie di Matrimonio a Prima vista Italia 2022: i nomi dei concorrenti