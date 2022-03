L’Isola dei Famosi 2022: Vladimir Luxuria e Nicola Savino opinionisti, Alvin inviato Aspettando il nome dei 22 naufraghi, ufficializzati Vladimir Luxuria e Nicola Savino come opinionisti e Alvin inviato.

La sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi sta per partire. Ilary Blasi sarà ancora una volta la conduttrice, per il secondo anno consecutivo. Sui canali ufficiali del reality show, ufficializzati i primi due talent che faranno parte del cast: Vladimir Luxuria e Nicola Savino saranno gli opinionisti ufficiali, Alvin, inviato ufficiale. Saranno 22 i naufraghi pronti a sbarcare sulle spiagge di Cayo Cochinos.

Le novità dell'Isola dei Famosi 2022

Lunedì 21 marzo parte in prima serata, su Canale 5, la nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Il cast sarà presto svelato, ma intanto quello che è noto tra le novità riguarda la struttura: i 22 naufraghi appartengono da tutti gli ambiti, dal mondo della tv, dello sport, del cinema e della musica. Ma quest'anno, in particolare, i concorrenti saranno divisi in due gruppi: coppie e singoli. In particolare, le coppie, novità assoluta di questa edizione 2022, saranno formate da amici o parenti: genitori/figli, marito/moglie, fratello/sorella, mamma/figlio.

Il ritorno di Nicola Savino e Vladimir Luxuria

Nicola Savino e Vladimir Luxuria sono due volti che hanno fatto parte della storia dell'Isola dei Famosi. In particolare, Savino è stato conduttore dell'edizione 2011-2012, su Rai2, la prima orfana di Simona Ventura. Per quanto concerne Vladimir Luxuria, nel 2008 vinse una delle edizioni più di successo della storia del format. Un aspetto che non è stato mai dimenticato dall'opinione pubblica e che ha spinto Luxuria a partecipare anche nelle edizioni 2011 e 2012, prima come opinionista e poi come inviata. Ritorna come opinionista nel 2017 (edizione Mediaset).

Anche la storia di Alvin è una storia abbastanza lunga e consueta con L'isola dei famosi: è stato inviato nella stagione 2015/2016 per poi tornare nella stagione 2019 e nella stagione 2022.