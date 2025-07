video suggerito

Pierpaolo Pretelli termina l’avventura all’Isola dei Famosi, la madre di Giulia Salemi: “Ora riunisci la famiglia” Pierpaolo Pretelli è pronto a rientrare a casa dopo l’avventura come inviato all’Isola dei Famosi 2025. Il volto televisivo tra i commenti a uno degli ultimi post pubblicati ha ricevuto i complimenti dalla suocera, Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi. “Ti ammiro, ora torna dai tuoi amori e riunisci la famiglia”, le parole. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ieri sera è terminata l'edizione 2025 dell‘Isola dei Famosi con la vittoria di Cristina Plevani e si è conclusa anche l'avventura di Pierpaolo Pretelli, inviato del reality in Honduras. Il volto televisivo dopo un lungo periodo lontano da casa, è pronto a rientrare dalla sua famiglia, in particolare da Giulia Salemi e il piccolo Kian, il loro primo figlio insieme nato lo scorso gennaio. Fariba Tehrani, mamma della famosa influencer, si è complimentata con il genero per il talento dimostrato, poi ha commentato il suo rientro: "Ora riunisci la famiglia".

Le parole di Fariba Tehrani per Pierpaolo Pretelli

Tra i commenti al post pubblicato dall'Isola dei Famosi e da Pierpaolo Pretelli, è spuntato quello di Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, che si è complimentata con il suo genero per il talento dimostrato in Honduras, come inviato del reality. "Caro Genero Pierpaolo. È stato un emozione vederti approdare all’Isola dei Famosi. Ti ho osservato con orgoglio fin dal primo momento, quando l’emozione ti ha travolto. Ma poi, con grinta e naturalezza, hai preso il tuo ruolo di inviato e lo hai portato avanti con la sicurezza. Sei stato brillante, spontaneo e pieno di cuore. Ti ammiro e ti faccio i miei complimenti più sinceri: hai dato il meglio di te, e l’hai fatto alla grande" ha scritto la suocera di Pretelli prima di invitarlo a rientrare a casa per poter riunire la famiglia. A casa, ad aspettarlo, ci sono Giulia Salemi e Kian, il primo figlio nato dal loro amore, e il figlio nato dalla precedente relazione con Ariadna Romero, Leonardo. "E spero tanto che i produttori abbiano notato il tuo talento, che Isola sia un inizio del tuo volo sempre più in alto. Ora torna da tuoi amori Leo, Kian e giulia e riunisci la famiglia. Che Dio vi protegga. Tua 2’ mamma Fariba", ha concluso.

Le parole di Pierpaolo Pretelli dopo la finale

Una volta terminata la finale dell'Isola, in onda ieri sera su Canale5, Pierpaolo Pretelli ha commentato con i fan la sua esperienza in Honduras: "Un viaggio incredibile, più di due mesi che sono qui, sono grato all'Universo per questa grande opportunità. Una crescita umana, professionale, è stato tutto meraviglioso" ha dichiarato in un video selfie.

Leggi anche Cristina Plevani è la vincitrice dell'Isola dei Famosi 2025