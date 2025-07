video suggerito

Cristina Plevani è la vincitrice dell'Isola dei Famosi 2025 Cristina Plevani vince l'Isola dei Famosi 2025. Ha battuto al televoto Mario e Jey, classificandosi prima: vince il montepremi da 100mila euro la cui metà sarà devoluta in beneficenza. Mario Adinolfi è arrivato secondo, Jey Lillo terzo.

A cura di Gaia Martino

Cristina Plevani vince l'edizione 2025 dell'Isola dei Famosi. Al termine della puntata segnata da tante emozioni e dalla paura per l'incidente durante la prova apnea di Loredana Cannata, è stata proclamata vincitrice da Veronica Gentili. Vince 100mila euro in gettoni d'oro la cui metà sarà devoluta in beneficenza. Mario Adinolfi è arrivato secondo, Jey Lillo terzo.

Cristina Plevani ha vinto l’Isola dei famosi 2025 e il montepremi da 100.000 euro

Cristina Plevani ha conquistato la vittoria all'Isola dei Famosi 2025 e il montepremi da 100.000 euro in gettoni d'oro. Metà della cifra sarà devoluta in beneficenza: "Devolverò una parte a una onlus che aiuta ragazzi speciali e una parte a Medici senza frontiere" ha dichiarato la naufraga prima di ringraziare il reality per l'esperienza. Ha così continuato: "Mi sentivo non adatta, fuori posto, ma ringrazio tutti i naufraghi anche a chi sto antipatica. Eravamo un gruppo e grazie a voi per avermi dato questa seconda possibilità. Questo è il secondo premio, ci salgo sopra e col cavolo che scendo".

Cosa è successo durante la finale dell'Isola dei Famosi 2025

La finale dell'Isola dei Famosi 2025 si è aperta con un recap dell'ultima settimana dei finalisti segnata da momenti di alti e bassi. Poi è arrivato l'esito del televoto che vedeva Teresanna Pugliese e Jey Lillo a rischio eliminazione: ad avere la peggio è stata la naufraga napoletana che ha dovuto abbandonare la spiaggia a un passo dalla finalissima. Tutti i naufraghi hanno potuto specchiarsi per la prima volta dopo due mesi: Omar Fantini è stato descritto da Veronica Gentili come il concorrente più dimagrito tra i finalisti. Cristina Plevani ha raccontato di aver "toccato il fondo" durante la sua permanenza in Honduras: "Ma sono felice di averlo toccato", ha dichiarato commossa. Mario Adinolfi, davanti a specchio e bilancia, ha scoperto di aver perso 26kg: "Un'impresa, grazie a chi non mi ha fatto mangiare" ha commentato. Loredana Cannata è stata vittima di un incidente durante la prova apnea: i suoi capelli, mentre era sott'acqua, si sono incastrati vicino alla gabbia. Per fortuna lo staff è riuscito a farla risalire a galla in pochi secondi. Poco dopo è stata eliminata dal televoto. Paolo Vallesi, in studio, ha poi chiesto alla compagna di sposarlo.