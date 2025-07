video suggerito

Teresanna Pugliese eliminata durante la finale dell'Isola dei Famosi: "Non mi aspettavo di andare via subito" Teresanna Pugliese è stata la prima eliminata della finale dell'Isola dei Famosi 2025. La concorrente napoletana dopo essersi specchiata per la prima volta allo specchio ha dovuto lasciare la playa: "Sono stata tutte le donne che volevo essere".

A cura di Gaia Martino

Teresanna Pugliese, prima di scoprire l'esito del televoto che la vedeva protagonista contro Jey Lillo, ha ricevuto una sorpresa dai figli nella puntata finale dell'Isola dei Famosi 2025. Il primogenito, Francesco, la motiva in un video registrato nella cameretta di casa insieme al fratellino: "Mi hai insegnato cosa vuol dire essere forti". Dopo i ringraziamenti e le lacrime, ha potuto specchiarsi per la prima volta dopo l'inizio della sua avventura all'Isola, iniziato due mesi fa. Poi è stata eliminata dal televoto.

L'eliminazione di Teresanna Pugliese: "La mia anima è leggera"

Teresanna Pugliese è stata eliminata dal televoto all'inizio della finale dell'Isola. Ha perso contro Jey Lillo e il verdetto ha sorpreso molti in studio. Inizialmente perplessa, la naufraga ha ammesso: "Non mi aspettavo di andare via subito. Non mi aspettavo neanche di arrivare fin qui, stupendo fino a qui". Poi ha commentato la sua esperienza:

Tutto quello che ho incamerato e quello che ho buttato fuori si è visto. L'esperienza mi ha reso l'anima libera, ci sono stati molti momenti in cui è stato tragico combattere con qualche mostro. Più difficili quei mostri che quelli qui. Allo stesso tempo la mia anima è leggera, come dico sempre una donna e una madre ha il dovere di essere madre, ma anche tutte le donne che vuole essere. Io sono stata tutte le donne che volevo essere.

La sorpresa dei figli

"Ciao mamma, mi manchi tanto anzi ci manchi tanto. Sono super orgoglioso di te hai vissuto un avventura bellissima e sei quasi in finale. Per me hai già vinto. Anche lontana mi hai insegnato cosa vuol dire essere forti col cuore. Sei coraggiosa e non ti sei mai fermata. Ti aspettiamo con un abbraccio e con una pizza" ha dichiarato il figlio di Teresanna Pugliese, Francesco, in un video mostrato alla naufraga che è subito scoppiata in lacrime. Simona Ventura ha commentato dallo studio:

Questo è il più forte di tutti i risultati possibili, di qualunque programma. Complimenti. Il primogenito lo vedo bello sveglio, ma il secondo ti farà vedere i sorci verdi.

Teresanna in lacrime ha ringraziato l'opinionista: "Grazie Simo, è stato il mio primo progetto per cui mi sono spesa senza riserve. Non lo vedo da due mesi". Subito dopo ha potuto specchiarsi per la prima volta dopo due mesi.

Teresanna Pugliese si rivede allo specchio: "La fame patita è servita a qualcosa"

Dopo aver rivisto i figli, Teresanna Pugliese ha potuto specchiarsi per la prima volta dopo due mesi. L'avventura all'Isola è iniziata a inizio maggio e dopo due mesi ha notato un grosso cambiamento. Sorridente ha così commentato:

Sto bene. Bello. Dopo aver partorito il secondo figlio. Il problema è ora che ritorno. Sono molto contenta. Grazie Isola. La fame che abbiamo patito è servita a qualcosa.