Omar Fantini si specchia dopo mesi: "Non vedevo gli addominali dalle medie" Durante la prova dello specchio all'Isola dei Famosi 2025, Omar Fantini si ammira dimagrito. Veronica Gentili scherza, la moglie vuole 10 kg in più. Il comico: "Addominali dalle medie non li vedevo".

Dopo mesi senza poter vedere la propria immagine, i concorrenti dell'Isola dei Famosi hanno scoperto come il reality honduregno abbia modificato radicalmente i loro corpi. Nella finale, anche Omar Fantini è finito davanti al suo riflesso e ha avuto solo soddisfazione per il suo fisico adesso. Dopo settimane di alimentazione spartana – riso, cocco e qualche pesce – è riuscito a scolpire una silhouette che lui stesso ha faticato a riconoscere, tanto da dichiarare: "Ho scoperto di nuovo gli addominali!".

Veronica Gentili coglie l'attimo

Veronica Gentili dimostra ancora una volta il suo tempismo perfetto. "Guarda come si piace" nota mentre Omar continua ad ammirarsi. La reazione dello studio: le telecamere inquadrano Scintilla che ride di gusto. Tra i due c'è un'intesa che va oltre il lavoro: sono complici da anni e Scintilla sa esattamente cosa sta passando per la testa dell'amico in quel momento.

La reazione della moglie di Omar

Ben diversa la reazione della moglie di Omar. Il suo sguardo tradisce preoccupazione mista a tenerezza: "È magrissimo, lo voglio almeno dieci chili in più". Omar Fantini però è raggiante per quello che vede nello specchio: "Sono contento, non vedevo gli addominali dalle medie" è la frase che Omar regala al pubblico e alla moglie. Semplice, diretta, autoironica al punto giusto. Non cerca di fare il figo, non esagera con l'ego: racconta una verità che molti quarantenni italiani possono comprendere perfettamente.

Omar vince la prova dell'uomo vitruviano

Successivamente, magari anche grazie a questa nuova iniezione di fiducia, Omar Fantini si è messo in salvo vincendo la prova dell'uomo vitruviano e mettendo un'ipoteca per la battaglia finale con gli altri naufraghi ancora in gara: Jey Lillo, Loredana Cannata, Mario Adinolfi e la super favorita Cristina Plevani.