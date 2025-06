Omar Fantini all’Isola riabbraccia la fidanzata Zahra Chokti: “Ci chiedono sempre se siamo padre e figlia”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Nella puntata dell'Isola dei Famosi di questa sera, lunedì 16 giugno, alcuni naufraghi hanno potuto riabbracciare i loro cari. Omar Fantini alle telecamere del reality ha svelato di sentire la mancanza dei figli e dei suoi cari: "Mi sembra di perdermi dei giorni, dei momenti con loro che anche se sono stupidi, non ritorneranno. Niente di trascendentale, però…". Per lui, durante la puntata, è arrivata una sorpresa: dopo essere stato bendato, ha incontrato la compagna Zahra Chokti. Il naufrago e la fidanzata, prima di riabbracciarsi, hanno dovuto rispondere ad alcune domande sulla loro storia d'amore. Superata la prova, hanno vinto una notte insieme sull'Isola.

Il gioco per Omar Fantini e la fidanzata Zahra Chokti

Omar Fantini e Zahra Chokti hanno risposto alle domande sulla loro storia d'amore prima di potersi riabbracciare. Il peggior difetto di Omar, il nomignolo, il dolce preferito e chi chiede ‘scusa' per primo sono stati alcuni dei temi trattati: tra le domande anche "cosa vi chiedono quando vi vedono insieme?", e la risposta di entrambi è stata "se siamo padre e figlia". La coppia è riuscita a superare la prova: hanno vinto una notte insieme sulla playa del reality.

Selvaggia Lucarelli: "Queste sono le cose che non preferisco commentare"

Dopo l'abbraccio tra i due che ha commosso lo studio, Selvaggia Lucarelli, stuzzicata da Simona Ventura, ha commentato la scena: "Queste sono le cose che non preferisco commentare". Veronica Gentili, tornata in collegamento con la playa, ha mostrato l'emozione di Omar Fantini che, dopo aver baciato appassionatamente la fidanzata, ha raccontato: "Non siamo padre e figlia, è il regalo più bello che potevate farmi. Ma non mollo il posto da leader". Poi ha scherzato urlando il nome di Mario Adinolfi: "Prestami il letto". "Fate i bravi", ha concluso la conduttrice.