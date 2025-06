Isola dei Famosi punisce Omar Fantini: il provvedimento deciso dopo lo scontro in acqua con Dino Giarrusso

video suggerito

L'Isola dei Famosi ha annunciato il provvedimento preso contro Omar Fantini dopo lo scontro in acqua con Dino Giarrusso avvenuto durante la scorsa puntata andata in onda in diretta su Canale5. Con un comunicato ufficiale, ha fatto sapere al naufrago che – "in attesa di nuovi provvedimenti" – è sospeso dalla carica di leader.

Il comunicato dell'Isola contro Omar Fantini

Omar Fantini oggi ha letto davanti al resto del gruppo il comunicato dell'Isola nel quale viene annunciato uno dei provvedimenti presi a seguito dello scontro avvenuto in acqua con Dino Giarrusso. Il naufrago ha letto ad alta voce il contenuto della pergamena: "In seguito all'accaduto tra Dino e Omar durante la Pelota Honduregna, lo Spirito dell'Isola, in attesa di altri provvedimenti, ha deciso di sospendere Omar dalla carica di Leader". Il reality ha deciso di affidare la carica di leader a Loredana, "in quanto seconda classificata della prova": la naufraga quindi è diventata la nuova Leader fino alla prossima puntata. Loredana Cannata ha esultato scherzando con il resto del gruppo: "Ora si organizzeranno sessioni di contemplazioni della natura. Oggi pomeriggio faremo un'escursione". Omar Fantini, invece, è apparso preoccupato e ha così commentato: "In attesa di altri provvedimenti è ciò che mi turba".

Davanti alle telecamere del reality ha aggiunto: "Il fatto di essere stato deposto dal ruolo di leader mi va benissimo, mi sono lasciato trascinare dal fattore campo. Mi sono scusato immediatamente. Mi sono reso conto che mio figlio gioca a calcio ed è capitato che abbia perso il controllo in campo, gli ho sempre detto "Eddy, la testa". Ecco, sono un buon predicatore e un pessimo razzolatore. Eddy, scusami per primo".

Cosa è successo nell'ultima puntata dell'Isola tra Dino Giarrusso e Omar Fantini

Durante la prova della Pelota Honduregna nell'ultima puntata dell'Isola andata in onda mercoledì 18 giugno, Omar Fantini e Dino Giarrusso si sono resi protagonisti di un violento scontro. Dopo che il giornalista ha provato a spingere sott'acqua il suo avversario, quest'ultimo ha reagito con schiaffi e spintoni. Entrambi sono stati sgridati da Pierpaolo Pretelli e Veronica Gentili che li hanno esclusi dalla prova. L'accaduto ha scatenato una polemica su X nella quale è intervenuta anche la moglie di Giarrusso che a Fanpage.it ha dichiarato che sta valutando "una querela contro Omar Fantini".