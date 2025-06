video suggerito

Omar Fantini, punito dall’Isola, cede il ruolo di leader a Loredana: “Chiedo scusa a mio figlio Edoardo” Lo spirito dell’Isola dei Famosi 2025 ha perso la pazienza e ha deciso di prendere provvedimenti contro Omar Fantini dopo la rissa in acqua con Dino Giarrusso. Il naufrago ha dovuto cedere la collana da leader a Loredana Cannata, seconda classificata nella prova in diretta. “Sono un buon predicatore e un pessimo razzolatore. Eddy, scusami per primo”, ha dichiarato in confessionale, rivolgendosi al figlio Edoardo che lo sta guardando da casa. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Redazione Spettacolo

Foto: IPA

Lo spirito dell'Isola dei Famosi 2025 ha perso la pazienza e ha deciso di prendere provvedimenti contro Omar Fantini dopo la rissa in acqua con Dino Giarrusso. "In seguito all'accaduto tra Dino e Omar durante la Pelota Honduregna, lo Spirito dell'#Isola ha deciso di sospendere Omar dalla carica di Leader", hanno comunicato ieri, "Loredana Cannata, in quanto seconda classificata della prova, diventa la nuova Leader fino alla prossima puntata". Detto fatto, Omar per la prima volta abbandona il suo mandato di Leader e torna dai naufraghi senza il simbolo al collo. Intanto la moglie di Dino Giarrusso ha confermato a Fanpage.it che valuteranno una querela.

Omar Fantini al figlio Eddy: "Scusami, predico bene e razzolo male"

Il commento di Omar Fantini subito dopo, nel confessionale improvvisato su una postazione onduregna in mezzo alla spiaggia, ha lasciato intendere che i ripensamenti postumi la rissa con Dino Giarrusso fossero stati pesanti: "Il fatto di essere stato deposto dal ruolo di leader mi va benissimo, mi sono lasciato trascinare dal fattore campo. Mi sono scusato immediatamente. Mi sono reso conto che mio figlio gioca a calcio ed è capitato che abbia perso il controllo in campo, gli ho sempre detto "Eddy, la testa". Ecco, sono un buon predicatore e un pessimo razzolatore. Eddy, scusami per primo".

Chi è Edoardo, il figlio di Omar Fantini

Edoardo è il figlio che Omar Fantini ha avuto nel suo matrimonio con l'ex moglie Francesca. Oltre Edoardo è nata anche Caterina. Il matrimonio tra Omar Fantini e Francesca è terminato con una separazione nel 2022, si conoscevano da quando avevano 16 anni e si sono sposati nel 2013. Nel 2016, quasi dieci anni fa, Edoardo è apparso in tv quando era ancora un bambino per un collegamento con Quelli che il calcio di Nicola Savino. Il papà aveva organizzato uno strappo al dente piuttosto surreale, attaccando il dentino traballante a un filo legato a un pallone da calcio. Proprio per questa passione sfrenata, Omar gli aveva chiesto di calciare la palla e ciò che rimase fu solo un posto vuoto nell'arcata dentale superiore, favorito da un sorriso divertito a favore di telecamera.