Schiaffi e spintoni in acqua tra Dino Giarrusso e Omar Fantini, la rissa all’Isola dei Famosi rivista al VAR La dinamica della rissa tra Dino Giarrusso e Omar Fantini all’Isola. Durante la puntata di ieri sera i naufraghi dovevano eseguire la prova Pelota Honduregna quando gli animi si sono riscaldati pochi secondi dopo l’inizio della partita. Ecco cosa è successo tra i due concorrenti. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

La tensione all'Isola dei Famosi ieri sera, durante la diretta su Canale5, è salita alle stelle. Durante la prova Pelota Honduregna, in acqua, tra Dino Giarrusso e Omar Fantini sono volati schiaffi, pugni e parole grosse. Non appena è iniziata la ‘partita', i due naufraghi si sono scontrati: quando il giornalista si è fiondato sul conduttore e comico, quest'ultimo ha reagito in malo modo dando il via a un violento scontro. Pierpaolo Pretelli è stato costretto a interrompere la prova e chiamare i naufraghi a rapporto.

Le immagini della rissa tra Omar Fantini e Dino Giarrusso

Non appena Pierpaolo Pretelli ha dato il via alla prova in acqua, Omar Fantini è stato il primo a prendere la palla: Dino Giarrusso, allora, si è aggrappato alle spalle spingendolo sott'acqua. Il comico ha reagito con violenza: non appena si è liberato, ha tirato i capelli al giornalista prima di prenderlo a schiaffi.

"Ma Omar mena" ha commentato Veronica Gentili dallo studio. Dino Giarrusso, subito dopo, per recuperare la palla ha eseguito la stessa mossa su Cristina Plevani, scatenando l'ira di tutti. "Ragazzi, così no. Fermi tutti. Le mani, così, no. Dino, non con arroganza. Si sta giocando senza violenza" – ha alzato la voce Pierpaolo Pretelli prima di chiamarli tutti a rapporto – "Ci sono modi e modi di giocare, non si fa così".

Cosa ha detto Omar Fantini a Dino Giarrusso in acqua: "Mi ha minacciato"

Dopo l'accaduto, Dino Giarrusso ha rivelato cosa gli ha detto Omar Fantini in acqua, durante lo scontro: "Omar mi ha detto ‘Ti ammazzo merda, ti tengo venti minuti sott'acqua, ti ammazzo'. Da contratto, non si potrebbe minacciare un'altra persona". Il comico ha subito replicato accusando il giornalista di essersi "attaccato al collo tirandomi giù" e di aver ripetuto la stessa mossa "immediatamente dopo" con Cristina Plevani. Veronica Gentili ha subito commentato l'accaduto dallo studio sostenendo di aver assistito a un momento "molto brutto": "Siete tutti adulti e vaccinati, pensiamo che potete mettervi a fare una partita di mini pallanuoto senza prendervi per il collo".