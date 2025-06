Isola, il mea culpa di Dino Giarrusso dopo la rissa in Tv con Omar Fantini: “Berlusconi non sarebbe stato felice”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Nella semifinale dell'Isola dei Famosi 2025 di mercoledì 25 giugno il confronto tra Dino Giarrusso e Omar Fantini dopo la rissa tra loro scoppiata nel corso della scorsa puntata, che è costata un provvedimento disciplinare a Fantini, che ha perso il titolo dei leader della settimana.

Il mea culpa di Dino Giarrusso dopo la rissa con Omar Fantini

Il primo a prendere parola è stato Dino Giarrusso, che ha fatto mea culpa, riconoscendo di aver sbagliato: "Mi scuso con Omar, Cristina e tutti i naufraghi. Silvio Berlusconi non sarebbe stato contento dello spettacolo che abbiamo dato, mi scuso anche con la rete. Mi dispiace aver sentito brutte parole sulla mia persona, nella vita ho sempre difeso i più deboli e le donne". Il giornalista ha cercato di giustificarsi, dicendo che quella all'Isola "non è la vita reale, qui da 60 giorni non mangiamo e non dormiamo, siamo in una condizione particolare e mi è stato detto che valeva tutto".

La replica di Cruciani: "Giarrusso sta mentendo"

A quel punto è intervenuto Mirko Frezza: "Lui è un bugiardo, quella è la vita persona, si è dimostrato per quello che è: una persona che attacca una donna e sbaglia". Di un parere diverso, invece, Giuseppe Cruciani: "Secondo me Dino è innocente, non ha aggredito nessuno, lui ha agito per impulso agonistico e lo sa benissimo, ora sta mentendo e sta facendo mea culpa perché anche lui fa un po' di tattica e vuole avere ancora qualche chance".

Il provvedimento dell'Isola dei Famosi contro Omar Fantini

Omar ha preso parola, difendendo la sua posizione: "Sono intervenuto per difendere Cristina, ma ho sbagliato a non dosare la mia reazione e per questo chiedo scusa ai miei figli", le parole del naufrago. Successivamente, Veronica Gentili ha letto il provvedimento dell'Isola nei loro confronti:

Pur comprendendo il contesto agonistico, l'Isola infligge una penalità ad Omar Fantini e lo pone immediatamente in nomination nel televoto flash. Dino era già eliminato e tornerà all'Ultima Spiaggia.