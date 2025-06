video suggerito

Isola dei Famosi, la moglie di Dino Giarrusso sbotta: "Omar mente, mio marito non si era nemmeno avvicinato a Cristina" La moglie di Dino Giarrusso irrompe in diretta all'Isola dei Famosi per difendere il marito dopo lo scontro con Fantini: "Non sei tu, sei stato violento ma Omar mente sulla dinamica".

Dopo i momenti di alta tensione che hanno caratterizzato la puntata del 18 giugno dell'Isola dei Famosi, quando Omar Fantini e Dino Giarrusso sono arrivati praticamente alle mani durante il minigioco della pallanuoto, è arrivato un intervento inaspettato che ha scosso ulteriormente gli equilibri del reality. La moglie di Dino Giarrusso, Sara Garreffa, ha chiesto di intervenire in diretta per parlare ancora in difesa del marito e per puntualizzare su Omar Fantini.

"Quello in tv non è il mio Dino"

Sara Garreffa ha esordito rivolgendosi direttamente al marito: "Sei stato il mio naufrago preferito. Se non c'eri tu, se non ti conoscevo, ti preferivo". Poi però: "Tu non eri tu. Sei stato violento, hai fatto delle cose brutte", ha continuato senza mezzi termini, ammettendo pubblicamente che il comportamento del marito l'ha delusa profondamente. Tuttavia, ha aggiunto una precisazione che fa riflettere: "Mi consola pensare a mio marito e pensare che quello che vedo filtrato da questa televisione non è proprio il mio Dino".

L'accusa diretta a Omar Fantini

Il vero colpo di scena è arrivato quando la moglie di Giarrusso ha spostato il mirino su Omar Fantini: "Una sola cosa mi è indigesta. Quando tu hai percosso e oltraggiato Dino, non si era manco avvicinato a Cristina. Questa narrazione del cavaliere senza macchia è una narrazione, è una bugia. Tu avevi reagito prima. Da mio marito non mi aspetto un atteggiamento del genere, ma il resto è una narrazione", ha concluso, lasciando intendere che, pur disapprovando il comportamento del marito, non può accettare che venga dipinto come l'unico responsabile dello scontro. Alla fine, a farne le spese è solo Omar Fantini che viene penalizzato e portato d'ufficio al televoto flash, ultimo ostacolo tra lui e la puntata finale dell'Isola dei Famosi.