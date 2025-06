video suggerito

Rissa tra Omar Fantini e Dino Giarrusso durante la prova: "Ti ammazzo mer*a", "Mi ha messo le mani sul collo" Omar Fantini e Dino Giarrusso quasi alle mani all'Isola dei Famosi. Minacce di morte e accuse di violenza sulle donne. Veronica Gentili: "È molto brutto quello che abbiamo visto".

Momenti di altissima tensione durante la puntata del 18 giugno dell'Isola dei Famosi, quando Omar Fantini e Dino Giarrusso sono arrivati praticamente alle mani durante il minigioco della pallanuoto. I due naufraghi si sono presi per il collo in una scena che ha fatto calare il gelo in studio, ma è quello che è emerso dopo a far discutere ancora di più.

Le accuse di Giarrusso: "Mi ha minacciato di morte"

Una volta tornati ai loro posti dopo l'espulsione dal gioco, Dino Giarrusso ha raccontato la sua versione dei fatti, rivelando dettagli inquietanti: "Omar mi ha detto ‘Ti ammazzo merda, ti tengo venti minuti sott'acqua, ti ammazzo'. Da contratto, non si potrebbe minacciare un'altra persona". Parole pesantissime che hanno gettato una luce completamente diversa sull'episodio, trasformando quello che poteva sembrare un semplice momento di nervosismo in qualcosa di molto più grave.

La replica di Omar: "Ha preso una donna per la gola"

Omar non è rimasto in silenzio e ha risposto alle accuse con una controaccusa altrettanto pesante: "Lui invece che dirlo, l'ha fatto. Si è attaccato al collo e mi ha tirato giù da dietro, immediatamente dopo l'ha fatto a Cristina. Un uomo che prende una donna per la gola e se la tira dentro". Il naufrago ha poi aggiunto: "Ho sbagliato, ma meglio di un uomo che tira per il collo una donna", tirando in ballo il tema della violenza sulle donne e accusando Giarrusso di aver avuto lo stesso atteggiamento aggressivo anche con una concorrente.

L'intervento di Veronica Gentili

La conduttrice, visibilmente scossa per quanto accaduto, ha espresso tutto il suo disappunto: "È molto brutto quello che abbiamo visto. Siete tutti adulti e vaccinati, pensiamo che potete mettervi a fare una partita di mini pallanuoto senza prendervi per il collo". Un richiamo che ha sottolineato la gravità della situazione e l'inadeguatezza del comportamento tenuto dai due concorrenti, che avevano trasformato un gioco in un momento di violenza verbale e fisica.

La difesa della moglie di Giarrusso

Ma quando Omar ha tirato in ballo la questione della violenza sulle donne, la moglie di Dino Giarrusso è intervenuta categoricamente: "Non ci sto. Accusare Dino Giarrusso di violenza sulle donne, non ci sto". La moglie di Giarrusso, Sara Garreffa, è un avvocato e ha anche minacciato querele. Anche Cruciani e Gentili contro l'accusa di violenza. Il conduttore de La Zanzara: "Giarrusso era impegnato in una gara e ci ha messo dell'ardore, non penso proprio che questa sia violenza sulle donne". Sulla stessa linea anche Veronica Gentili, che ha voluto chiarire la sua posizione: "Non credo sia il caso di tirare in ballo la violenza sulle donne per questa roba".