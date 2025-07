video suggerito

Isola 2025, il prima e dopo dei naufraghi dopo 2 mesi in Honduras: tra i cambiamenti più notevoli Adinolfi e Plevani Dopo due mesi trascorsi in Honduras cibandosi principalmente di riso e cocco, i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2025 hanno potuto osservare i loro cambiamenti fisici nel corso della finale. Tra quelli più notevoli, quello di Mario Adinolfi, Cristina Plevani e Loredana Cannata.

A cura di Sara Leombruno

Nella finale dell'Isola dei Famosi 2025 in onda mercoledì 2 luglio, spazio al cambiamento fisico dei naufraghi dopo due mesi in Honduras. I finalisti hanno potuto vedere per la prima volta dall'inizio del percorso come è cambiato il loro corpo, cibandosi per diverse settimane solo con riso, cocco e, all'occorrenza, poche quantità di pesce che sono riusciti a procurarsi da soli con la pesca. Tra i dimagrimenti più sostanziali quello di Mario Adinolfi, che ha perso ben 26 chili. Notevoli anche quelli di Cristina Plevani e Loredana Cannata.

Il prima e dopo dei naufraghi all'Isola dei Famosi 2025

Tra le prime concorrenti che hanno potuto vere il loro cambiamento fisico all'Isola dei Famosi c'è stata Teresanna Pugliese. La napoletana, a domanda diretta della conduttrice su come si vedesse dopo aver trascorso due mesi mangiando in prevalenza riso in bianco, ha risposto decisa: "Molto bene". Dopo è stato il turno di Jey Lillo, che constatando di aver perso peso ha commentato in modo ironico: "Se fosse passata ancora una settimana, sarebbe rimasto solo il costume".

Spazio anche a Omar Fantini: "Non vedevo i miei addominali dalle medie", ha commentato il naufrago, consapevole di quanto si sia impegnato durante il percorso all'Isola dal punto di vista fisico. Per quasi tutta la durata del reality, infatti, Omar è stato il leader del gruppo e non si è mai tirati indietro in alcuna attività, dalla pesca alla costruzione dei ripari nei giorni di pioggia. Tra i cambiamenti più notevoli, ci sono stati quelli di Loredana Cannata (che ha apprezzato dicendo: "Sono un fagiolino") e Cristina Plevani.

Quanti chili ha perso Mario Adinolfi

Tra i momenti più attesi della finale c'era proprio quello che ha visto protagonista Mario Adinolfi. Il giornalista si è pesato e, quando i numeri sono apparsi sul display, ha guardato entusiasta il risultato. Da oltre 220 chilogrammi a 194,9: la trasformazione di 25,1 chili l'ha lasciato decisamente soddisfatto. Una perdita di peso che il concorrente spera di proseguire anche una volta tornato a casa in Italia.