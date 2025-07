Mario Adinolfi alla prova dello specchio: “Ho perso 26 chili. La mia tartaruga è rovesciata, ma va bene”

video suggerito

Il momento della verità è arrivato anche per Mario Adinolfi. Il giornalista, salito sulla bilancia durante la finale dell'Isola dei Famosi 2025, ha scoperto di pesare 194,9 chilogrammi: ben 26 chili in meno rispetto al suo arrivo in Honduras. Un dimagrimento che ha lasciato senza parole lui stesso e tutti i presenti in studio. Poi è arrivato il momento dello specchio e di scoprirsi con quei chili in meno e coi capelli tagliati: "Quasi quasi li tengo".

La bilancia non mente: 26 chili in meno

Quando i numeri sono apparsi sul display, Mario Adinolfi ha guardato incredulo il risultato. Da oltre 220 chilogrammi a 194,9: una trasformazione che va oltre ogni aspettativa. La perdita di peso è il simbolo di un percorso durissimo, fatto di privazioni, fatica e una determinazione che pochi gli riconoscevano all'inizio di questa avventura.

Lo specchio rivela il nuovo Mario

Di fronte al riflesso, Adinolfi ha mostrato una soddisfazione inaspettata, soprattutto per un dettaglio particolare: i capelli rasati. "Quasi quasi me li tengo quando torno", ha dichiarato osservandosi da diverse angolazioni. Un look che il reality gli ha imposto ma che ora sembra aver abbracciato con convinzione. Il nuovo taglio di capelli, unito al vistoso dimagrimento, restituisce l'immagine di un uomo completamente diverso da quello che era partito per l'Honduras.

"La tartaruga al contrario"

Non poteva mancare un tocco di autoironia tipico del personaggio. Riprendendo la battuta dell'amico Omar Fantini sugli addominali ritrovati, Mario ha esclamato: "La mia tartaruga è rovesciata, però va bene lo stesso". Una frase che ha strappato risate in studio e che dimostra come Adinolfi sia diventato uno dei protagonisti di questa edizione.

Le parole più toccanti arrivano quando Mario parla del significato profondo di questo dimagrimento: "È un'impresa che non è mai riuscita a nessuno, quella di farmi dimagrire. Mia madre sarà invidiosa. Ogni anno mi dice: ma quest'anno dimagrisci? E io dico sempre: questo è l'anno della salute".

Il messaggio commovente a Simona Ventura

Il momento più intenso arriva quando Adinolfi si rivolge direttamente a Simona Ventura: "Sono stato davvero male per questo calo di peso e io mi sono ricordato di quell'arrendersi mai che fai col sorriso smargiasso e allora mi sono detto arrendersi mai e sorridere". Allora Simona Ventura ha avuto la possibilità di recitare il suo motto per intero: "Crederci sempre, arrendersi mai". Proprio come ha fatto Adinolfi.