Quanto pesa Mario Adinolfi e quanti chili ha perso all'Isola: la sua reazione quando ha scoperto quanto è dimagrito Mario Adinolfi continua a dimagrire. All'Isola dei famosi 2025, il naufrago si sta impegnando a recuperare in parte la forma fisica. Veronica Gentili gli ha annunciato in diretta quanti chili ha perso.

A cura di Daniela Seclì

All'Isola dei famosi 2025, Mario Adinolfi ha provato a rimettersi in forma, non tirandosi indietro quando si è trattato di fare un po' di ginnastica con i suoi compagni di avventura. La conduttrice Veronica Gentili ha voluto rivelargli quanto pesa e, dunque, quanti chili ha perso: "Pesavi 221 chili e sei arrivato a 199,3. Hai superato la soglia, hai perso 22 chili". Per la prima volta, la conduttrice ha potuto coinvolgerlo in prove fisiche che prevedevano delle ricompense.

Mario Adinolfi è dimagrito, ha perso 22 chili

Mario Adinolfi ha reagito con un sorriso soddisfatto alla notizia di avere perso 22 chili. Gli altri naufraghi lo hanno applaudito. Veronica Gentili ha chiesto a Giuseppe Cruciani, presente in studio, se secondo lui Adinolfi riuscirà a non riprendere i chili persi, ma lui ha replicato con un perentorio no: "Appena uscirà dall'isola, ricomincerà come prima". La conduttrice, allora, ha chiesto a Mario Adinolfi quali benefici stia sentendo con la perdita di peso. Il naufrago ha replicato:

La verità è che l'Isola regala qualcosa di inestimabile a tutti e a me ha regalato una rinascita anche fisica. Devo dirvi grazie. È una cosa bella.

Il naufrago può partecipare a piccole prove di abilità

Nel corso della puntata dell'Isola dei famosi 2025 trasmessa mercoledì 18 giugno, Veronica Gentili ha annunciato a Mario Adinolfi che, dopo la perdita di peso, può iniziare a compiere delle piccole prove di abilità. In particolare lo Spirito dell'Isola ha pensato per lui tre prove: "Reggere un peso da seduto per 30 secondi, resistere 30 secondi in apnea e percorrere 30 metri a nuoto. Per ogni prova in palio 3 uova". La prima prova è stata superata. La seconda no, perché è riemerso dall'acqua otto secondi prima della fine. Gli è stato concesso di riprovare e al secondo tentativo ha superato anche questa prova. La terza prova è stata superata al primo colpo. Mentre il pubblico in studio lo applaudiva, Veronica Gentili si è detta felice di poterlo finalmente coinvolgere in alcune prove fisiche.