Mario Adinolfi fa ginnastica all’Isola, Patrizia Rossetti scherza con lui: “Si iniziano a vedere gli addominali”

A cura di Elisabetta Murina

Frezza La Fata/ IPA

L'Isola dei Famosi 2025 ha regalato a Mario Adinolfi "un'altra vita. A raccontarlo era stato lui stesso qualche giorno fa, parlando del cambiamento emotivo che sta avendo in Honduras. Un cambiamento che riguarda in realtà anche l'aspetto fisico: da quando è partito ha perso già più di 15 chili e ora ha iniziato a dedicarsi all'attività fisica. "Tento di fare ginnastica", ha spiegato.

Mario Adinolfi fa ginnastica all'Isola e scherza con Patrizia Rossetti

Come si è visto in uno degli ultimi daytime, Mario Adinolfi ha deciso di allenarsi e dedicarsi alla forma fisica. Con l'aiuto di Patrizia Rossetti e Cristina Plevani, il naufrago si è messo in riva al mare a ha iniziato a fare esercizi per le braccia e le spalle. "Tento di fare ginnastica, pensa tu", ha scherzato. E ha poi aggiunto: "Ricordo il professore che me lo faceva fare". Rossetti lo ha aiutato con alcuni esercizi, come quello di alzare e abbassare le braccia oppure muovere le spalle. "Non esageriamo, il primo giorno va bene", ha detto lui. La naufraga si è poi avvicinata per fargli i complimenti e, indicandogli la vita, ha detto: "Sei la metà di quando sei arrivato". "La metà no, però forse una 20ina di chili li ho persi", ha ribattuto il giornalista. Lei ha poi scherzato: "Si cominciano a vedere gli addominali".

Il percorso di Adinolfi all'Isola dei Famosi

Come lui stesso aveva spiegato, Mario Adinolfi ha partecipato all'Isola dei Famosi anche per perdere peso. E, da quando è iniziato il reality, è già dimagrito di 12 chili. La sua condizione fisica attuale, aveva raccontato, deriva a una grave tragedia familiare avvenuta quasi 30 anni fa, il suicidio della sorella Ilema, che si è tolta la vita a 23 anni. "C'è stato un evento scatenante. Il suicidio della mia unica sorella”, aveva detto a Loredana Cannata. Da quel momento, aveva iniziato a ingrassare circa 5 chili all’anno fino a raggiungere il suo peso attuale. “È una ferita che non si cicatrizza. Ma devo dire che qualche volta parlarne aiuta”, aveva aggiunto.