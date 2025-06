video suggerito

Mario Adinolfi trasformato all’Isola dei Famosi, via barba e capelli: “Risultato agghiacciante” La puntata dell’11 giugno dell’Isola dei Famosi è nel segno di Mario Adinolfi, che si sottopone a un traumatico taglio di barba e capelli: “Sto solo pensando a mia moglie in questo momento”. Ironia da studio di Gentili, Ventura e Cruciani. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Andrea Parrella

È trascorso più di un mese dall'inizio dell'Isola dei Famosi e per la puntata dell'11 giugno arriva il momento della rasatura. A sottoporsi al supplizio è Mario Adinolfi, che si è salvato dalla nomination accettando di togliere tutto, capelli e barba, e guadagnandosi anche una bistecca. Tra i momenti topici di inizio puntata proprio questa parentesi, con Adinolfi e Mirko Frezza che si sono messi in salvo dal televoto pagando pegno, finendo anche per mangiare qualcosa di sostanzioso, accettando di farsi fare un tatuaggio.

La trasformazione di Mario Adinolfi

Tutta l'attenzione, però, era naturalmente concentrata su Adinolfi, uscito completamente trasformato. Risate e commenti ironici da studio mentre avveniva la mutazione in diretta: "Sto solo pensando a mia moglie", ha detto Adinolfi mentre implorava che gli fosse lasciata almeno la barba, mentre la conduttrice Veronica Gentili e Simona Ventura da studio scherzavano sul suo cambio di look.

A sostegno di Adinolfi è intervenuto il suo amico Giuseppe Cruciani, che ha preso parte alla puntata dell'Isola dei Famosi in qualità di ospite per supportare Adinolfi, il quale negli ultimi giorni aveva dato alcuni segnali di insofferenza rispetto alla lunga permanenza sull'isola, l'impatto sul suo fisico, il dimagrimento. "Un risultato agghiacciante", ha commentato Cruciani con ironia.

Adinolfi: "L'isola mi ha regalato un'altra vita"

Mario Adinolfi è, senza ombra di dubbio, il simbolo di questa edizione dell'Isola. La sua trasformazione fisica è parte sostanziale di un percorso di cui il pubblico comprende tutta la difficoltà. Adinolfi, dopo aver accusato grossi problemi nelle scorse settimane, ha vissuto gli ultimi giorni trovando una forza interiore che ha scoperto solo durante questa esperienza, dovuta anche al contatto e lo scambio con gli altri: "Per il lavoro che bisogna fare con la propria solitudine, avevo paura di reagire male nei confronti delle persone con cui convivevo. Dopo una prima fase iniziale difficile emotivamente, ho scelto una strada diversa, cercando di mettermi davvero alla pari con tutti i miei amici e fondamentalmente ascoltando", ha spiegato il giornalista. L'esperienza di vivere con altre persone e di sentire le loro esperienze di vita l'ha aiutato molto:

"Ho ascoltato segmenti di vita, bisogni, ambizioni, speranze e ricordi. È veramente un patrimonio che mi ha toccato, c‘è un'umanità molto varia qua. L'isola mi ha regalato, seppur parzialmente e per qualche settimana, un'altra vita".