Giuseppe Cruciani all'Isola dei Famosi per salvare un naufrago: il retroscena della puntata Il conduttore sarà ospite stasera all'Isola dei Famosi per sostenere l'amico in difficoltà. Fanpage.it è in grado di anticipare che chi sarà eliminato potrà evitare l'uscita in due modi "diabolici".

Colpo di scena nella puntata di questa sera dell'Isola dei Famosi. Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara, sarà ospite del reality di Canale 5 per una missione molto particolare: sostenere il suo amico Mario Adinolfi, convincerlo a non mollare l'avventura a Cayo Cochinos. Il giornalista e conduttore della trasmissione radiofonica di Radio24 occuperà in buona sostanza lo slot previsto solitamente ai familiari dei naufraghi.

L'amicizia tra Cruciani e Adinolfi è storica

La presenza di Cruciani non è casuale. Il giornalista e il leader del Popolo della Famiglia condividono un rapporto di stima e amicizia che va oltre le divergenze politiche e ideologiche. Secondo quanto anticipato da Fanpage.it, Cruciani utilizzerà il suo intervento per spronare Adinolfi, che nelle ultime settimane ha mostrato segni di cedimento fisico e psicologico. "Giuseppe arriva con l'obiettivo di ricaricare Mario", rivela una fonte vicina alla produzione. "Sa come prenderlo e come motivarlo. La loro amicizia è autentica e questo potrebbe fare la differenza".

Il lasciapassare che cambia tutto

Ma la vera sorpresa della serata riguarda una novità assoluta nel gioco a partire da stasera. Fanpage.it è in grado di anticipare che i concorrenti eliminati avranno a disposizione un particolare "lasciapassare" per evitare l'uscita definitiva dal gioco. Con la presenza di un barbiere e di un tatuatore sull'Isola, chi dovesse essere costretto a lasciare Cayo Cochinos potrà beneficiare di una sorta di "amnistia" decidendo di tagliarsi drasticamente i capelli o di farsi un tatuaggio in diretta televisiva. Questa sera, in nomination ci sono tre donne: Jasmin, Loredana e Teresanna. È una mossa della produzione che sembra studiata per aumentare la spettacolarità del programma, oltre che cercare di cambiare (e allungare) le dinamiche tra naufraghi potenzialmente interessanti. Ci sono tre precedenti "eccellenti": Ignazio Moser nel 2021, Guendalina Tavassi nel 2022, Luca Vetrone nel 2023. In quel caso, però, la ricompensa era il cibo.