video suggerito

Isola dei famosi 2025, come sono cambiati fisicamente i naufraghi dopo 1 mese in Honduras: le foto del prima e dopo Da Mario Adinolfi, a Teresanna Pugliese a Paolo Vallesi: dopo circa un mese dall’inizio dell’Isola dei Famosi 2025, il cambiamento fisico dei naufraghi c’è e si vede: ecco come erano e come sono diventati, cibandosi in prevalenza di riso e frutta. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La fame è senza dubbio una delle sfide più difficili a cui sono sottoposti i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2025. Da Mario Adinolfi, a Teresanna Pugliese a Paolo Vallesi: dopo circa un mese dall'inizio del programma di Veronica Gentili, il cambiamento fisico c'è e si vede: ecco come erano e come sono diventati i concorrenti, cibandosi in prevalenza di riso e frutta.

Il prima e dopo dei concorrenti dopo un mese in Honduras

"È passato un mese da quando i primi Naufraghi sono sbarcati sull’#Isola: un percorso intenso, che li sta trasformando dentro e fuori". È con queste parole che la produzione dell'Isola dei Famosi ha accompagnato un carosello in cui mostra il prima e dopo di tutti i naufraghi dell'Isola dei Famosi. I concorrenti stanno soffrendo in modo particolare la fame, visto che ogni giorno si cibano di pochi grammi di riso, di qualche frutto e, quando riescono, del pesce che pescano con le proprie mani. La sofferenza è tale da aver spinto alcuni di loro, in qualche occasione, a infrangere le regole pur di mettere qualcosa di più sostanzioso sotto i denti.

Tra i cambiamenti più notevoli c'è sicuramente quello di Mario Adinolfi, seguito da Mirko Frezza e Paolo Vallesi. Chissà quanto altro ancora cambieranno, fino alla fine del loro percorso.

Quanti chili ha perso Mario Adinolfi all'Isola dei Famosi

Mario, come lui stesso ha spiegato, ha partecipato all’Isola anche per perdere il peso accumulato nel corso degli anni. Una missione che sembrerebbe stare proseguendo per il verso giusto. Dal 5 maggio scorso, giorno in cui è cominciato il reality show, il giornalista ha perso infatti già 12 chili. Era stato lo stesso Adinolfi a raccontare in tv di avere accumulato peso a causa del dolore provocatogli da un gravissimo lutto: la morte di sua sorella. Dopo che Loredana Cannata gli aveva chiesto se ci fosse stato un evento scatenante in seguito al quale avesse cominciato a prendere peso, l’uomo ha risposto: “Sì, c’è stato. Il suicidio della mia unica sorella”.