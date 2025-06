Teresanna Pugliese viola il regolamento all’Isola dei Famosi, poi confessa: “Ho nascosto una polpetta”

video suggerito

Teresanna Pugliese è stata ancora una volta una delle protagoniste della settimana all‘Isola dei Famosi 2025. La naufraga si sta distinguendo per una forte personalità e spirito d'adattamento, ma anche per lei non sono mancati i momenti di difficoltà, legati soprattutto alla sofferenza della fame e del sonno. Durante la quinta puntata del reality condotto da Veronica Gentili, infatti, ha confessato di aver nascosto una polpetta per la tentazione di mangiarla.

Teresanna Pugliese viola il regolamento all'Isola

Durante la serata, trasmessa in diretta dall'Honduras, Teresanna Pugliese ha deciso di confessare di aver infranto il regolamento durante il momento delle nomination. Visibilmente provata, la naufraga ha ammesso di aver sottratto una polpetta e di averla nascosta per mangiarla in un secondo momentio. Il cibo è stato sequestrato e la concorrente si è scusata pubblicamente, evitando sanzioni.

“Devo fare una confessione. Ho preso una polpetta e l’ho nascosta dove sono seduta. La tentazione è tanta, vorrei mangiarla ma non posso farlo”, ha l'ex tronista di Uomini e Donne. L'inviato Pierpaolo Pretelli, a quel punto, con un pizzico di ironia è intervenuto per annunciare il provvedimento della produzione: “La polpetta di Teresanna è stata sequestrata”, ha spiegato, facendo notare che la pietanza fosse stata già assaggiata in parte. La naufraga, però, ha negato di averlo fatto, assicurando di essersi limitata a nasconderla. A parte questo, non sono stati presi altri provvedimenti disciplinari, visto che Pugliese ha immediatamente riconosciuto il suo errore.

Chi sono gli eliminati della puntata del 4 giugno

Al termine dell'appuntamento del 4 giugno, uno degli eliminati è stato Dino Giarrusso, che è stato il meno votato al televoto e per questo è finito all'ultima spiaggia. Il giornalista ha deciso restare in gioco, seppur a distanza: "Il patto fatto con mia moglie era quello di resistere. Riparto da solo", ha dichiarato. A raggiungerlo anche Ahlam El Brinis, eliminata dal televoto flash aperto in diretta da Veronica Gentili: anche lei, come il collega, ha deciso di proseguire la sua avventura in Honduras.