L'Isola dei famosi 2025, Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis eliminati: chi sono i concorrenti in nomination Nella puntata dell'Isola dei Famosi di mercoledì 4 giugno, Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis sono finiti all'ultima spiaggia. In nomination Jasmin Salvati e Loredana Cannata e Teresanna Pugliese.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata dell'Isola dei Famosi di mercoledì 4 giugno 2025 Dino Giarrusso è stato eliminato. Ha perso al televoto contro Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti. Per l'ex parlamentare, però, c'è stata la possibilità di restare in gioco sull'ultima spiaggia. Su quest'ultima ci è finita anche Ahlam El Brinis, eliminata dal televoto flash aperto in puntata. Entrambi hanno deciso di rimanere in gioco, seppur a distanza. In nomination sono finiti x naufraghi.

Dino e Ahlam eliminati nella puntata del 4 giugno dell’Isola dei Famosi: restano sull'ultima spiaggia

Dino Giarrusso è stato il meno votato al televoto e per questo motivo è finito all'ultima spiaggia. Nella puntata del 4 giugno il giornalista ha deciso restare in gioco, seppur a distanza: "Il patto fatto con mia moglie era quello di resistere. Riparto da sol", ha dichiarato. A raggiungerlo anche Ahlam El Brinis, eliminata dal televoto flash aperto in diretta da Veronica Gentili: anche lei, come il collega, ha deciso di proseguire la sua avventura in Honduras.

Chi sono i concorrenti in nomination all’Isola dei famosi

I nominati della puntata dell'Isola dei famosi del 5 giugno sono Jasmin Salvati, Loredana Cannata e Teresanna Pugliese. Ecco come hanno votato i concorrenti:

Mirko ha nominato Loredana;

Cristina ha nominato Loredana;

Jasmin ha nominato Cristina;

Teresanna ha nominato Jasmin;

Mario ha nominato Chiara;

Chiara ha nominato Jasmin;

Patrizia ha nominato Jasmin;

Paolo ha nominato Loredana;

Loredana ha nominato Paolo;

Omar – leader – ha nominato Teresanna;

Cosa è successo nella puntata dell’Isola dei Famosi 2025

La puntata dell'Isola dei Famosi si è aperta con l'esito del televoto che ha visto Dino Giarrusso, Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti protagonisti. Veronica Gentili ha poi affrontato Jasmin Salvati che in settimana ha rivolto una frase infelice a Chiara Balistreri. La naufraga è stata sgridata da Simona Ventura prima di chiedere scusa alla sua compagna di avventura. Teresanna Pugliese ha spiegato com'è andata la sua settimana da leader, poi Mario Adinolfi ha raccontato la sua storia. Dai ricordi dell'infanzia alla morte della sorella che ha stravolto la sua vita, il giornalista con il suo racconto ha commosso lo studio.