Simona Ventura contro Jasmin per la frase infelice a Chiara Balistreri: "Aveva le ossa rotte, come ti permetti?" Simona Ventura durante la puntata dell'Isola di stasera ha sbottato contro Jasmin Salvati che in settimana ha accusato Chiara Balistreri di essersi esposta "per visibilità". L'opinionista del reality ha alzato la voce in diretta: "Non devi dire mai più una cosa simile, è andata in ospedale con le ossa rotte. Si è salvata per il suo coraggio. Come ti permetti?".

A cura di Gaia Martino

Nella puntata dell'Isola dei Famosi stasera, mercoledì 4 giugno, Veronica Gentili ha puntato i riflettori sulla frase infelice che Jasmin Salvati ha rivolto a Chiara Balistreri. Durante un battibecco in settimana si era rivolta alla sua compagna di avventura in Honduras accusandola di "essersi esposta solo per visibilità". Una frase che non è passata inosservata e che ha indignato sia la famiglia Balistreri che il Codacons. Veronica Gentili e Simona Ventura hanno chiesto spiegazioni alla naufraga in diretta, suggerendole di chiedere immediatamente scusa.

Le scuse di Jasmin Salvati a Chiara Balistreri

Dopo aver visto la clip della frase infelice di Jasmin Salvati, Chiara Balinstreri ha commentato: "La sua frase è il commento della persona che non capisce che io sono qui per portare altro e non solo il vittimismo di cui parla. Non credo di campare di esibizionismo, se parla di visibilità, non vengo dai programmi che ha fatto lei. Sono contenta così".

Veronica Gentili ha allora chiesto a Jasmin se avesse pensato alle gravi parole rivolte alla naufraga. La concorrente ha così spiegato:

Ci ho pensato. Sono indisposta. Sono stati giorni in cui ero nervosa, ho sbagliato totalmente. Mi prendo le colpe, non mi sono scusata direttamente con Chiara perché sono orgogliosa. Chiederlo ora mi sembra forzato.

Simona Ventura contro Jasmin Salvati: "Come ti permetti?"

Simona Ventura è stata così chiamata a commentare e rivolgendosi a Jasmin, ha spiegato alzando la voce: "L'anno scorso in Italia sono morte 113 donne per femminicidio, quest'anno sono morte 28, ad oggi. Capisci? Quasi 150 donne ammazzate per femminicidio. Troviamo Chiara che è stata massacrata dal fidanzato che ha tentato di ucciderla. L'ha denunciato con un grande coraggio. Quindi, tu devi chiedere scusa immediatamente a una che dà un messaggio del genere. Non devi dire mai più una cosa simile, è andata in ospedale con le ossa rotte. Si è salvata per il suo coraggio e per la sua grinta. Come ti permetti?".

Veronica Gentili ha allora continuato spiegando a Jasmin la gravità delle sue parole:

Mi dispiace per quello che ho detto. Capisco che ci sono schermaglie sull'Isola, si litiga. Ma è importante capire che la visibilità non è uguale per tutti. C'è chi diventa testimonial di un messaggio, tu hai una storia dura, avrai modo di farti conoscere. Non puoi deliggittimare o mettere in discussione una storia come quella di Chiara.

Jasmin si è scusata con Chiara Balistreri ammettendo di sentirsi in colpa per l'accaduto. "So di aver sbagliato. In quel momento ho esagerato, mi sono sentita una cacca. Mi dispiace, anche per il messaggio brutto che ho dato. Mi prendo tutte le colpe", le parole. Ha concluso il blocco Chiara Balistreri:

Mi dispiace quando viene usato il vittimismo. Non sono qua per fare la vittima ma per dimostrare forza. Se le cose non sono sentite, mi dispiace. Va bene così, accetto le scuse. Non è una gara a chi ha la storia più travagliata.