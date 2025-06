video suggerito

Jasmin contro Chiara all'Isola: "Ti sei esposta per visibilità", interviene la famiglia Balistreri Nelle ultime ore Jasmin Salvati ha attaccato Chiara Balistreri accusandola di essere all'Isola dei Famosi per visibilità e di essersi esposta con la sua storia per avere successo. Le sue parole hanno scatenato l'ira della famiglia Balistreri che sui social ha chiesto al reality di prendere provvedimenti.

A cura di Gaia Martino

All‘Isola dei Famosi è scoppiata una lite tra Jasmin Salvati e Chiara Balistreri che sta facendo chiacchierare i telespettatori. A far scoccare la scintilla tra le due naufraghe è stato l'uso di una stuoia, ma la discussione ben presto si è spostata su questioni personali che hanno ferito, in particolare, la bolognese 22enne. Sui social, attraverso alcune stories, è intervenuta la famiglia Balistreri.

Cosa è successo tra Jasmin Salvati e Chiara Balistreri

Jasmin Salvati ieri pomeriggio si è lamentata con Teresanna Pugliese e Chiara Balistreri sgridandole di aver usato la sua stuoia senza chiederle il permesso. La discussione si è presto spostata su altre questioni, più personali, quando l'ex di Italia Shore ha accusato la Balistreri di essersi esposta in tv solo per visibilità. "Fai la scenetta? Mi guardi male tutto il giorno. Ma chi ti conosce? Sei qua per visibilità, come hai fatto tutte le altre cose", le ha dichiarato alzando la voce. La diretta interessata l'ha guardata scossa, chiedendole: "Io mi sono esposta per visibilità?". Allora la Salvati ha concluso: "Tutti hanno la loro storia, ma non tutti si espongono per visibilità. Se raccontassi io la mia storia per visibilità, hai voglia a te. Grande donna dillo a qualcun altro, che ti insegno".

Le parole di Jasmin hanno attirato l'attenzione di molti telespettatori che ora invitano il programma a prendere provvedimenti. Chiara Balistreri, che nel 2022 denunciò l'ex fidanzato per violenza domestica, raccontò di aver voluto partecipare al reality "per dimostrare di non avere solo una storia triste", e per "far vedere alle donne vittima di violenza che è possibile rifarsi una vita". Sui social, il sui profilo Instagram, ha rotto il silenzio per denunciare le parole della naufraga.

Il profilo IG di Chiara Balistreri: "Inaccettabile, confidiamo in un'ammonizione"

Gli addetti alla cura dei social di Chiara Balistreri durante la sua avventura nel programma si sono esposti con alcune IG stories dopo quanto accaduto. "Mi spiegate com'è umanamente tollerabile che una donna si permetta di dire ad un'altra donna, vittima di violenza domestica e un quasi femminicidio, che ha fatto tutto per visibilità?", si legge. "Quanto devi essere povera dentro e ignorante per maturare e proferire un'espressione di tale bassezza?", continua il lungo messaggio: "Se non fosse stato per la visibilità e il clamore mediatico che ha subito la sua storia, lei non sarebbe neanche qui tra noi. Se la visibilità di cui parla Jasmin può salvare vite, allora ben venga". Poi conclude:

A nome della famiglia, degli amici di Chiara e dell'organizzazione Scarpetta Rossa, siamo indignati dalle parole di Jasmin e confidiamo in una ammonizione esemplare da parte del programma, nei confronti della giocatrice. Un messaggio del genere non può essere tollerato, tantomeno a ridosso della morte della ragazza di 14 anni Martina Carbonaro.