video suggerito

Teresanna Pugliese bocciata come leader all’Isola, Omar: “Troppe emergenze a causa dei suoi bisogni” Nella puntata dell’Isola stasera, 4 giugno, i naufraghi hanno commentato la settimana che ha visto Teresanna Pugliese leader. Omar ha accusato la naufraga di aver pensato solo ai suoi bisogni: “C’è stata l’emergenza acqua, problema stuoie, problema del riso”. Mario Adinolfi ha commentato: “Governo Teresanna I manca di un po’ di mordente, l’ho vista in difficoltà”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Teresanna Pugliese nella puntata dell'Isola dei Famosi di stasera ha raccontato la sua settimana da leader, non andata come desiderava. I naufraghi hanno attaccato il modo in cui ha gestito l'ora dei pasti e l'acqua a disposizione: "Non è facile essere leader di un gruppo così, non accettano che io possa dare consigli" ha commentato la napoletana in una clip trasmessa in onda su Canale5. In diretta, poi, ha proseguito il suo discorso ammettendo che i naufraghi preferiscono Omar come leader.

Le parole di Teresanna Pugliese

Nella clip riassuntiva, Omar ha accusato Teresanna di aver preso alcune decisioni da leader in base alle sue esigenze personali. "Era affamata e ha chiesto di utilizzare una dose in più di riso per un suo bisogno. C'è stata l'emergenza acqua, problema stuoie, problema del riso. Avrei preferito contingentare tutto" ha dichiarato. "Governo Teresanna I manca di un po' di mordente, l'ho vista in difficoltà", ha continuato Adinolfi. "Ci siamo ritrovati a dover fare economia" ha spiegato Omar. In puntata quest'ultimo ha continuato con le accuse sostenendo che come leader sia stata "poco operativa".

Teresanna Pugliese: "Tutti voglio Omar leader"

"Sono stato più manuale, non dico che non è stata capace. Non è stata un disastro, però ci sono stati problemi grossi come il riso che non è un problema secondario" ha dichiarato Omar in diretta, dopo la clip riassuntiva sull'accaduto. Patrizia Rossetti ha allora continuato: "Non è stata colpa sua, ce l'aveva con Dino perché con tutti i suoi calcoli matematici non ci ha capito un tubo". Teresanna Pugliese ha allora spiegato: "L'assegnazione dei ruoli per me fa l'effetto inverso. A me risulta facile fare la leader a casa mia, so che la mia intenzione non è fraintesa. Sono entrata a piccoli passi. Io e Dino non andavamo d'accordo, ho deciso di far fare le porzioni a Patrizia. C'è stato un errore. Tutti vogliono Omar leader. Questa settimana ho pensato a familiarizzare con tutti, mi sono avvicinata ad alcuni compagni di viaggio ed è stata una bella settimana".